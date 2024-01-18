Что побуждает украинских беженцев возвращаться из Европы: свежий опрос

Главная причина выезда - война

Более 80% опрошенных выехали из Украины из-за начала полномасштабной войны. Только 4% сделали это по другим причинам.

7% респондентов выехали до полномасштабного вторжения, 55% сделали это в феврале или марте 2022 года, а остальные выехали позже - в 2022 или 2023 году.

Для тех, кто уже вернулся в Украину и для тех, кто еще находится за границей, главной причиной для выезда стала ситуация безопасности.

Среди других причин выезда были ухудшение психологического состояния, переждать войну, потеря работы или дохода и отсутствие перспектив в Украине.

Причины украинцев для выезда за границу (инфографика: voxukraine.org)

Почему украинцы возвращаются домой

"Факторами, значительно повышавшими вероятность возвращения в Украину, были тоска по семье или дому, желание, чтобы дети учились в Украине, лучшие возможности трудоустройства в Украине, возвращение друзей в Украину и наличие собственности в Украине", - говорится в выводах исследования.

Кроме того, значимой причиной является чувство одиночества или трудности с интеграцией за рубежом, а также чувство унижения из-за жизни на субсидии.

В то же время 12% опрошенных заявили, что информация от украинских властей повлияла на их решение вернуться.

Для тех, кто на момент опроса находится за границей, факторы для возвращения домой такие:

желания (респондента или его/ее детей), чтобы дети учились в Украине

улучшение ситуации безопасности в Украине и надежда на мир

лучшие перспективы трудоустройства в Украине

тоска человека по дому

желание помогать в восстановлении Украины

"Те, кто не интегрировался в общество за границей, и те, кто сообщил о худшей общественной вовлеченности в стране пребывания, чем в Украине, также с большей вероятностью планируют вернуться", - пришли к выводу социологи.