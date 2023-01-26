Что делать с тестом, если внезапно выключили свет: четкий алгоритм действий

Выключили свет на этапе замеса

По ее словам, если замес пшеничного теста был в комбайне, то следует переложить тесто на стол и продолжить замешивать руками.

Однако, если вы замешивали ржаное тесто, то продолжите это делать ложкой или руками.

На этапе брожения

Если выключение света произошло до начала брожения, то тесто следует оставить при комнатной температуре или поставить в холодильник. Необходимо подождать завершения брожения.

Отмечается, если свет исчез на конец брожения, то следует сформировать из теста заготовки, после чего оставить их на выстаивание: при комнатной температуре, в холодильнике или на балконе.

На этапе выпечки

Часто так случается, когда свет выключают в самый неожиданный момент. Это может произойти даже при выпекании выпечки.

В такой ситуации заготовку следует поставить в морозильную камеру. Конечно, изделие после этого уже не будет выглядеть хорошо. Но вы хотя бы сможете спасти тесто от переброжения.

Также можно распределить заготовку на небольшие порции, раскатать и печь на сковородке.

Как приготовить хлеб на сковороде

Необходимо сковороду смазать растительным маслом, выложить на нее тесто, после чего оставить его на 15 минут, чтобы оно отдохнуло и поднялось. Сковороду лучше прикрыть крышкой.

При выпекании, чтобы тесто не прилипло к крышке, лучше накрыть его высокой миской.

Выпекать хлеб нужно на маленьком огне примерно 20 минут, после чего снять миску, накрыть хлеб пергаментом и перевернуть, поместив его обратно на сковородку, но уже на пергаменте. Накрыть крышкой и таким образом выпекать еще 10-15 минут.