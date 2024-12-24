Что делать на Святвечер, чтобы год был удачным: 12 традиций предков

Садиться ужинать с первой звездой

Ужин в Святвечер - важный ритуал, который должен был состояться в определенное время. Первая звезда, с которой стоит сесть за стол, по верованиям сообщала о рождении Иисуса Христа.

Поэтому предки были убеждены, что, чем быстрее семья успела завершить дела до Рождества (и вовремя сесть за стол), тем удачнее будет следующий год.

Если начать праздничную трапезу поздно, то в следующем году хозяевам будет сложно завершить работу, особенно жатву.

Ужинать постными блюдами

В Святвечер на столе должны стоять постные блюда, ведь сегодня - последний день Рождественского поста. Также не следует употреблять алкогольные напитки.

Попробовать чеснок

Кроме того, что в Святвечер непременно нужно попробовать все 12 блюд, обязательно надкусить чеснок. До начала ужина его расставляли на углах стола - это защищало от нечистой силы.

Но надкусывали чеснок по другой причине - верили, что зубы будут крепкие и здоровые.

Сидеть за столом вместе до конца ужина

Ужинать с семьей в Святвечер - залог успеха в следующем году. Кроме этого, не стоит во время трапезы вставать из-за стола, особенно для того, чтобы взять стакан воды. Согласно убеждениям предков, такими действиями можно навлечь жажду во время жатвы.

Вести себя тихо

В Святвечер нельзя шуметь, ведь это период духовного очищения и единения с семьей. Иначе следующий год будет бурный и беспокойный.

Как известно, в Святвечер принято колядовать, однако это непременно делали только после праздничного ужина с семьей.

Коснуться ногами железа

В Святвечер часто клали под стол металлические предметы - оберег от злой силы. Также во время ужина их обязательно старались коснуться пальцами - чтобы ноги не болели и здоровье в следующем году было крепкое.

Оставить посуду немытой на столе

После ужина в Святвечер посуду оставляли на столе вместе с блюдами. Согласно верованиям, в этот день души умерших родственников посещают живых.

Угощение было чествованием - тогда души будут помогать в течение следующего года. Если не оставить блюд на столе, умершие могли обидеться и наказать за неуважение.

Угощать родственников и колядников

Перед Святвечер или в день Рождества было принято приносить гостинцы и вкусности родственникам. Также угощали детей, стариков и обездоленных.

Эта традиция была не только проявлением заботы о ближних, а помогала получить благосклонность высших сил и привлечь в семейную жизнь благосостояние.

К тому же надо было принимать и угощать колядников. Тогда все их пожелания хозяевам - счастья, здоровья, достатка - непременно осуществляется.

Прийти в гости, если вы - мужчина

Появление парня или мужчины, желательно состоятельного, на Рождество и другие праздники предвещало успехи в следующем году. По этой причине парни мужчины старались навестить соседей, иногда их даже специально приглашали.

Чтобы не приходили нежелательные гости, предки заводили животных: лошадь, вола, барана или кота или собаку. Были убеждены, что животное непременно принесет счастье.

Просить прощения и прощать

Святвечер - время для спокойствия и согласия. В этот день нельзя ссориться и кричать, зато стоит вести себя ласково к людям и к животным. Кроме этого, если до Рождества с кем-то ссорились, пытались помириться.

Уделить внимание домашним животным

О домашних любимцах особенно заботились в этот день - верили, что в Рождество животные обладают магическими свойствами. Поэтому к любимцам относились с уважением и ни в коем случае не выгоняли из дома.

Отдыхать от работы

Рождественские праздники - время для отдыха и духовного очищения. Поэтому на Святвечер и Рождество не следует подметать, убирать, ремонтировать что-то или стирать.

Еду для животных также готовили заранее, а не в Рождественские праздники. Предки были убеждены, что работа по дому может навредить душам умерших, которые посетили дом.