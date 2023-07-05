Солнечные ожоги и покраснения кожи: как быстро себе помочь

Летом солнце очень коварное. Достаточно недолго побыть под прямыми лучами, чтобы сгореть и получить ожог. Нужно знать, что делать в такой ситуации, чтобы облегчить свое состояние.
Об этом сообщила дерматолог Екатерина Бакико в Instagram.
Категорически нельзя смазывать солнечные ожоги тем, что мешает теплоотдаче - жирными средствами (вазелин, сметана, барсучий жир, жирный крем). Это может только усугубить ожог.
Также следует избегать дополнительных химических раздражений места ожога - не лить спирт, мочу, спиртовой раствор йода, раствор чистотела, уксус и сыпать соль. Все потому, что это сделает ожог еще больше.
По словам врача, нельзя класть лед или пакеты со льдом на обгоревшую солнцем кожу. Лучше охладить прохладной проточной водой.
Если образовались волдыри, то не сдирайте и не лопайте их. Дело в том, что это биологическая стерильная мембрана, а вы можете занести инфекцию, нарушая ее.
К тому же не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся после ожога кожу, это может дополнительно ее ранить.
Не надевайте обтягивающую одежду на обгоревшую солнцем кожу, потому что она будет ее раздражать.
Если у вас есть признаки солнечного ожога - кожа горячая и красная, то важно избегать солнца.
Дерматолог говорит, что не следует пренебрегать изменениями родинок на коже после солнечных ожогов. Лучше обратитесь к дерматологу за дерматоскопией, чтобы не пропустить рак кожи. Появление рака отчетливо зависит от воздействия солнца.
Необходимо быстро уйти с места, где много прямых солнечных лучей - в тени или в помещение.
Примите прохладный душ или накройте обгоревшую кожу влажным полотенцем.
Также важно нанести легкий гель или спрей после загара. К тому же не забывайте пить много воды, чтобы охладиться и предотвратить обезвоживание.
Примите обезболивающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, если ожоги сильные и болят.
Важно закрывать обгоревшую кожу от прямых солнечных лучей, пока она полностью не заживет - носите длинную одежду, шляпу и очки.
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