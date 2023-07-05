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Солнечные ожоги и покраснения кожи: как быстро себе помочь

Что делать при солнечных ожогах (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом солнце очень коварное. Достаточно недолго побыть под прямыми лучами, чтобы сгореть и получить ожог. Нужно знать, что делать в такой ситуации, чтобы облегчить свое состояние.

Об этом сообщила дерматолог Екатерина Бакико в Instagram.

Избегайте жирных средств

Категорически нельзя смазывать солнечные ожоги тем, что мешает теплоотдаче - жирными средствами (вазелин, сметана, барсучий жир, жирный крем). Это может только усугубить ожог.

Также следует избегать дополнительных химических раздражений места ожога - не лить спирт, мочу, спиртовой раствор йода, раствор чистотела, уксус и сыпать соль. Все потому, что это сделает ожог еще больше.

Забудьте о леде

По словам врача, нельзя класть лед или пакеты со льдом на обгоревшую солнцем кожу. Лучше охладить прохладной проточной водой.

Если образовались волдыри, то не сдирайте и не лопайте их. Дело в том, что это биологическая стерильная мембрана, а вы можете занести инфекцию, нарушая ее.

К тому же не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся после ожога кожу, это может дополнительно ее ранить.

Не надевайте обтягивающую одежду на обгоревшую солнцем кожу, потому что она будет ее раздражать.

Не загорайте

Если у вас есть признаки солнечного ожога - кожа горячая и красная, то важно избегать солнца.

Дерматолог говорит, что не следует пренебрегать изменениями родинок на коже после солнечных ожогов. Лучше обратитесь к дерматологу за дерматоскопией, чтобы не пропустить рак кожи. Появление рака отчетливо зависит от воздействия солнца.

Что делать при солнечных ожогах

Необходимо быстро уйти с места, где много прямых солнечных лучей - в тени или в помещение.

Примите прохладный душ или накройте обгоревшую кожу влажным полотенцем.

Также важно нанести легкий гель или спрей после загара. К тому же не забывайте пить много воды, чтобы охладиться и предотвратить обезвоживание.

Примите обезболивающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, если ожоги сильные и болят.

Важно закрывать обгоревшую кожу от прямых солнечных лучей, пока она полностью не заживет - носите длинную одежду, шляпу и очки.

Ранее врач рассказывал, полезно ли "жариться" на солнце.

Также мы писали о фруктах и овощах, которые помогают загореть быстро и без ожогов.

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