Что делать, если завис компьютер: способы устранения неполадок
Если вы пользуетесь личным компьютером или рабочим ноутбуком, зависшие экраны всегда появляются в самый неподходящий момент. К счастью, существует множество различных средств, которые помогут вам минимизировать время простоя и как можно быстрее вернуться к работе, если ваш компьютер завис.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Electric AI.
Принудительно закрыть зависшие приложения
Первый и самый простой вариант - закрыть зависшие компьютерные программы. На устройстве Windows одновременно нажмите кнопки "Control", "Alt" и "Delete" или "Control", "Shift" и "Escape", чтобы открыть диспетчер задач.
Выберите не отвечающее приложение и нажмите "Завершить задачу". Вы также можете нажать Alt и F4, чтобы быстрее закрыть активное в данный момент окно или приложение.
На Mac нажмите "Command", "Option" и "Escape", чтобы открыть окно "Принудительное завершение". Выберите не отвечающее приложение и нажмите кнопку "Принудительное завершение". Если это не сработает, попробуйте принудительно закрыть другие приложения.
Другой вариант - закрыть приложения через Монитор активности (в меню "Finder", далее "Приложения" и "Утилиты"), который отображает все, что в данный момент работает на вашем Mac.
Полезный совет: на устройствах Windows и Mac рассмотрите возможность окончательного удаления всех приложений, которые регулярно вызывают зависание вашего компьютера.
Перезапустите проводник в Windows
На устройствах с Windows пользователи также могут попробовать перезапустить Проводник (ранее называвшийся Проводником Windows). Как упоминалось выше, начните с открытия диспетчера задач. Нажмите "Подробнее" и найдите вкладку "Процессы". Прокрутите, пока не найдете Проводник, выберите его и нажмите "Завершить задачу".
Перезагрузите зависший компьютер
Если ваш компьютер с Windows полностью завис и "Control", "Alt" и "Delete" не работает, выполните полную перезагрузку, удерживая кнопку питания, пока компьютер не выключится. Подождите несколько секунд, прежде чем снова включить компьютер.
Если компьютер продолжает зависать после перезагрузки, попробуйте перезагрузиться в безопасном режиме, несколько раз нажав клавишу F8.
Если вы используете Mac, вам нужно нажать и удерживать кнопки "Command", "Control", "Power". Удерживайте их одновременно, пока компьютер не выключится. После выключения отпустите кнопки на несколько секунд, а затем нажмите кнопку питания, чтобы снова запустить компьютер.
Совет: сохраните приведенное ниже изображение клавиш, которые нужно нажать, чтобы разблокировать компьютер. Сочетания клавиш подходит для пользователей Mac и ПК.
Какие клавиши нужно нажимать, чтобы разблокировать компьютер (фото: Electric AI)
Проверьте оборудование
Дважды проверьте правильность подключения всего оборудования на случай, если проблема с кабелями или периферийными устройствами, например, разряженная батарея клавиатуры или зависшая/сломанная мышь, приводит к зависанию вашего компьютера.
Также рекомендуется проверить вентилятор компьютера. Из-за чрезмерного нагрева устройство может перестать отвечать на запросы. Лучше всего хранить компьютер в хорошо проветриваемом помещении.
Проверьте наличие обновлений
Если ваш компьютер работает медленно или экран часто зависает, это может быть связано с устаревшим программным обеспечением или неустановленными обновлениями. Зайдите в настройки вашего компьютера и установите все доступные обновления, затем перезагрузите компьютер.
Удалите неиспользуемые программы
Если ваш компьютер часто зависает, это может быть связано с нехваткой доступного места для хранения данных. Один из способов снизить нагрузку на ваше устройство - удалить все программы, которые вы не используете.
Зайдите в панель управления вашего компьютера и найдите "Программы и компоненты" (Windows) или "Приложения" (Mac). Выберите программы, которые хотите удалить, и следуйте инструкциям для завершения процесса. Если ваш компьютер регулярно зависает при использовании определенной программы, возможно, пришло время удалить ее и найти альтернативу.
Просканируйте на наличие вредоносных программ и вирусов
Другой потенциальной причиной зависания компьютеров является наличие вредоносных программ или вирусов. Просканируйте свой компьютер, чтобы проверить наличие вирусов, вызывающих проблему. Компьютеры Mac и Windows имеют параметры сканирования в настройках безопасности. Вы можете использовать бесплатный инструмент Malwarebytes.
Перезапустите PRAM или NVRAM на Mac
Память с произвольным доступом к параметрам (PRAM) или, в более новых моделях, энергонезависимая память с произвольным доступом (NVRAM) иногда может вызывать проблемы на устройствах Mac.
Если у вас возникли проблемы с разрешением экрана, регулятором громкости, поведением мыши или появлением вопросительного знака при запуске, попробуйте сбросить PRAM или NVRAM.
Просто выключите свой Mac, включите его снова и сразу же нажмите "Option", "Command", "P" и "R". Подождите 20 секунд, прежде чем отпустить эти кнопки, и дождитесь перезагрузки устройства.
Очистите кэш и временные файлы
Кэш и временные файлы могут со временем накапливаться и занимать ценное место на вашем компьютере. Как и неиспользуемые программы, очистка этих файлов может повысить скорость работы вашего устройства и снизить вероятность зависания экрана компьютера.
Имейте в виду, что очистка кеша или файлов cookie уменьшит отслеживание, но, скорее всего, также приведет к выходу из веб-сайтов, на которые вы имеете доступ. Этот шаг имеет решающее значение, если ваше устройство выходит из строя, когда веб-страницы зависают или перестают отвечать на запросы.
Как очистить кеш
Google Chrome
Откройте меню Chrome (три точки в правом верхнем углу браузера) и выберите "Очистить данные просмотра". Control+Shift+Delete также откроет это окно с помощью браузера. Установите флажок для кэшированных изображений и файлов, затем нажмите "Очистить данные".
Firefox
Нажмите кнопку с тремя полосками в правом верхнем углу браузера. Выберите "Настройки", затем "Конфиденциальность и безопасность", далее "Файлы cookie и данные сайта". Выберите "Очистить данные", убедитесь, что установлен флажок для кэшированного веб-содержимого, затем нажмите "Очистить".
Safari
В левом верхнем углу браузера выберите Safari, затем "Настройки". На вкладке "Конфиденциальность" выберите кнопку "Управление данными веб-сайта", которая находится рядом с данными веб-сайта. Затем нажмите "Разработка" в строке меню Mac и выберите параметр "Очистить кеш".
Что вызывает зависание компьютера
Аппаратное обеспечение
Поврежденные жесткие диски, карты памяти и соединения могут привести к зависанию компьютера. Перегрев - еще одна распространенная проблема с оборудованием, которую следует проверить.
Программное обеспечение
Устаревшие или несовместимые программы могут привести к зависанию устройств или приложений.
Память
Если на вашем устройстве заканчивается хранилище, одним из первых индикаторов является зависание экрана.
Драйверы
Драйверы позволяют вашему устройству и операционной системе взаимодействовать. Неисправный или поврежденный драйвер может помешать нормальной работе вашего устройства.
Вредоносное ПО
Зависший компьютер может указывать на то, что ваше устройство заражено вредоносным ПО или вирусом.
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