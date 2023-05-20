Что делать, если не хватает денег на лекарства: советы экономных украинцев

Ищите более дешевые аналоги

Многие дорогие зарубежные препараты имеют отечественные аналоги или дженерики - копии оригинального препарата, которые стоят значительно дешевле по ряду причин.

Лучше всего спросить о таких аналогах у врача во время назначения. Ведь в зависимости от страны производства и технологии конкретного производителя, препарат с одинаковым количеством того же активного вещества может иметь разную эффективность.

При этом почти к каждому лекарственному средству можно подобрать аналог, который фактически не уступает по качеству, но существенно дешевле.

Отслеживайте акции в аптеках

Отслеживайте акции и скидки в аптеках. Лучше для этого подписаться на соответствующие чат-боты или Telegram-каналы. Можно также подписаться на рассылки от конкретных аптечных сетей.

Но когда приобретаете определенные лекарства, чтобы запастись, например от сезонных простуд, то обязательно проверяйте срок годности.

Покупайте большие упаковки лекарств

Когда есть возможность, то стоит покупать большие упаковки лекарства, поскольку часто так получается дешевле, чем когда брать в минимальных дозах. Но это правило можно использовать только к препаратам, которые назначили вам на регулярной основе.

Проверьте, есть ли ваши препараты в программе "Доступні ліки"

В Украине действует программа поддержки для населения "Доступні ліки". Она позволяет людям купить препараты с существенной скидкой или даже некоторые из них получить бесплатно.

Для этого нужно обратиться к своему врачу, он выпишет рецепт, с которым нужно пойти в аптеку, участвующую в программе. "Доступні ліки" охватывают 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарственных средств и еще 405 других препаратов. Полный список лекарств можно посмотреть здесь.

Обратитесь за помощью в благотворительные фонды

Сейчас в Украине действует множество благотворительных фондов, которые помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. К примеру, получить лекарство можно от волонтеров на платформе "Журавли". Для этого необходимо заполнить заявку по этой ссылке.

Население может также получить 50% скидку на препараты от фонда "Ліки для України". Подробнее об условиях оказания помощи читайте здесь.

Также в некоторых областях действуют депутатские программы, выделяющие средства на лекарства для местного населения. Есть ли такая помощь в вашем регионе, можно уточнить в областном совете. При этом придется предоставить медицинское заключение о том, что вы действительно нуждаетесь в этом лекарстве.