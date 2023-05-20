Що робити, якщо не вистачає грошей на ліки: поради економних українців

Шукайте дешевші аналоги

Багато дорогих закордонних препаратів мають вітчизняні аналоги або дженерики - копії оригінального препарату, які коштують значно дешевше з низки причин.

Найкраще запитати про такі відповідники у лікаря під час призначення. Адже залежно від країни виробництва й технології конкретного виробника, препарат з однаковою кількістю тієї самої активної речовини може мати різну ефективність.

При цьому майже до кожного лікарського засобу можна підібрати аналог, який фактично не поступається за якістю, але є суттєво дешевшим.

Відстежуйте акції в аптеках

Відстежуйте акції та знижки в аптеках. Найкраще для цього підписатись на відповідні чат-боти або Telegram-канали. Також можна підписатись на розсилки від конкретних аптечних мереж.

Але коли купуєте певні ліки прозапас, наприклад від сезонних застуд, то обов'язково перевіряйте термін придатності.

Купуйте більші упаковки ліків

Коли є змога, то варто купувати великі упаковки ліків, оскільки часто так виходить дешевше, ніж коли брати у мінімальних дозах. Але це правило можна застосовувати тільки до препаратів, які призначили вам на регулярній основі.

Перевірте, чи ваші препарати є у програмі "Доступні ліки"

В Україні діє програма підтримки для населення "Доступні ліки". Вона дозволяє людям купити препарати із суттєвою знижкою, або навіть деякі з них отримати безкоштовно.

Для цього потрібно звернутися до свого лікаря, він випише рецепт, з яким треба піти в аптеку, яка бере участь у програмі. "Доступні ліки" охоплюють 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів. Повний перелік ліків можна глянути тут.

Зверніться за допомогою у благодійні фонди

Зараз в Україні діє безліч благодійних фондів, які допомагають людям, що опинились у скрутних життєвих обставинах. Наприклад, отримати ліки можна від волонтерів на платформі "Журавлі". Для цього необхідно заповнити заявку за цим посиланням.

Населення також може отримати 50% знижку на препарати від фонду "Ліки для України". Детальніше про умови надання допомоги читайте тут.

Також у деяких областях діють депутатські програми, які виділяють кошти на ліки для місцевого населення. Чи є така допомога у вашому регіоні, можна уточнити в обласній раді. При цьому доведеться надати медичний висновок, що ви справді потребуєте цих ліків.