Что делать, если вы потеряли или повредили удостоверение УБД

Удостоверение УБД

Удостоверение участника боевых действий - это важный документ военного, подтверждающий статус ветеранов войны и других лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Также это удостоверение необходимо для оформления гарантированных льгот и выплат.

Как восстановить удостоверение УБД

Если удостоверение выдавала межведомственная комиссия, то для восстановления документа следует обратиться на электронную почту Министерства по делам ветеранов: dpi@mva.gov.ua

Вместе с письмом нужно отправить следующие документы:

Заверенные копии страниц паспорта (1,2, 11, 12)

Собственно заверенную копию справки о присвоении идентификационного номера

Фотографии размером 3 на 4 (2 штуки)

Заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты (заявление пишется в произвольной форме, с обязательным указанием своей электронной почты и номера мобильного телефона)

Если удостоверение повреждено, оно также прилагается к заявлению для подтверждения его негодности.

Фотографии и поврежденное удостоверение, подлежащее уничтожению, следует отправить почтовой связью АО "Укрпочта" в адрес Министерства по делам ветеранов: г. Киев, пер. Музейный, 12, 1001.

Если удостоверение было потеряно, необходимо написать соответствующее заявление и подать в отдел полиции.

"Желательно также подать объявление в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, которые на нем указаны", - отметили юристы.

К пакету перечисленных документов нужно добавить копию заявления в полицию и копию объявления в газете, а также, при наличии - копию удостоверения.

Демобилизованным лицам для восстановления удостоверения необходимо написать заявление в ТЦК и СП по месту учета. ТЦК сделает запрос в то учреждение, которое выдавало это удостоверение.