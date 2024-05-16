Что делать, если вы потеряли или повредили удостоверение УБД

Удостоверение участника боевых действий можно восстановить в случае, если вы его потеряли, оно потеряно или повреждено в результате боевых действий.
Куда обращаться за восстановлением удостоверения УБД и каким должен быть алгоритм действий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.
Удостоверение участника боевых действий - это важный документ военного, подтверждающий статус ветеранов войны и других лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Также это удостоверение необходимо для оформления гарантированных льгот и выплат.
Если удостоверение выдавала межведомственная комиссия, то для восстановления документа следует обратиться на электронную почту Министерства по делам ветеранов: dpi@mva.gov.ua
Вместе с письмом нужно отправить следующие документы:
Фотографии и поврежденное удостоверение, подлежащее уничтожению, следует отправить почтовой связью АО "Укрпочта" в адрес Министерства по делам ветеранов: г. Киев, пер. Музейный, 12, 1001.
Если удостоверение было потеряно, необходимо написать соответствующее заявление и подать в отдел полиции.
"Желательно также подать объявление в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, которые на нем указаны", - отметили юристы.
К пакету перечисленных документов нужно добавить копию заявления в полицию и копию объявления в газете, а также, при наличии - копию удостоверения.
Демобилизованным лицам для восстановления удостоверения необходимо написать заявление в ТЦК и СП по месту учета. ТЦК сделает запрос в то учреждение, которое выдавало это удостоверение.
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