Как получить статус УБД: пошаговая инструкция для защитников Украины

Защитники Украины, которые зарегистрированы в воинской части, могут получить статус участника боевых действий.

Кто имеет право на статус УБД?

военные ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, пограничной службы, Государственной службы спецтранспорта, Управления Государственной охраны Украины, Госспецсвязи;

полицейские;

лица рядового, начальствующего состава ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

лица, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года в составе добровольческих подразделений во взаимодействии с Силами обороны, участвовали в осуществлении мероприятия для обороны Украины.

Как получить статус УБД во время войны?

Решение о предоставлении статуса УБД принимается соответствующими комиссиями.

Как получить статус УБД после увольнения с военной службы?

Решение о присвоении статуса УБД принимается комиссиями при Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Минюсте, Национальной полиции, Нацгвардии, СБУ, пограничной службе и других.

Для этого командиры воинских частей и других органов за 30 календарных дней со дня участия в боевых действиях или получения травм должны подать на рассмотрение комиссии справку №14 (по постановлению Кабмина от 20 августа 2014 года). Если командир этого не сделает, военный самостоятельно может обратиться в комиссию.

Как получить статус УБД добровольцу?

Законом не предусмотрено получение статуса участника боевых действий для тех, кто добровольно участвовал в боях после 25 марта 2022 года. Для того, чтобы оформить УБД доброволец должен быть официально оформлен в воинской части.

Кто относится к участникам войны?

Участниками войны признаются военнослужащие, которые в период войны проходили военную службу в вооруженных силах бывшего СССР, работники тыла, а таком другие лица, предусмотренные законом.