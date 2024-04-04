Какие льготы дает статус УБД военным и как их получить: все детали

По украинскому законодательству, участники боевых действий могут получить немало разнообразных льгот: от бесплатного проезда в транспорте, безоплатного лечения и льгот на коммунальные услуги. Но чтобы их получить, нужно пройти некоторые шаги.

Как ветерану оформить социальные льготы после получения статуса УБД, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист юридической фирмы "ILF" Марина Кахнова.

На какие льготы имеет право Участник боевых действий

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определяет список льгот, предоставляемых участникам боевых действий и тем, кого приравняли к такому статусу.

"Именно для УБД перечень льгот определен в ст. 12 указанного Закона. Они имеют право на получение льгот исключительно после того, как официально оформили свой статус участника боевых действий и получили удостоверение, подтверждающее статус. То есть те защитники и защитницы, кто находится в процессе оформления этого статуса, пока не имеют права на получение льгот", – объясняет Марина Кахнова.

В целом льготы можно разделить на условные группы:

медицинские (бесплатное получение лекарств, ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов и так далее);

(бесплатное получение лекарств, ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов и так далее); льготы на коммунальные услуги (например, 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами);

(например, 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами); льготы на проезд (безвозмездный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов);

(безвозмездный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов); трудовые (например, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации и так далее);

(например, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации и так далее); образовательные (к примеру, на территории других государств преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий);

(к примеру, на территории других государств преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий); другие льготы (первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта и так далее).

Фото: Ветераны войны имеют право пользоваться бесплатным проездом и получать бесплатное лечение (Getty Images)

Куда обратиться для оформления льгот

Некоторые льготы, содержащие Закон №3551-XII , предоставляются по факту уже самого наличия статуса (что подтверждается удостоверением участника боевых действий установленного образца).

"Например, возможность безвозмездного пользования всеми видами городского пассажирского транспорта, автотранспортом общего пользования в сельской местности предоставляются уже на основании предъявления ветеранского удостоверения на входе в транспорт и этого достаточно. А если мы берем льготу первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта”, то тут фактически также достаточно предъявления удостоверения УБД", – объясняет юрист.

Закон №3551-XII содержит ряд льгот, которые не предоставляются автоматически. Для их получения надо собрать соответствующие документы и подать их в соответствующие органы. В качестве примера можно привести льготы по оплате коммунальных услуг.

УБД предоставляется:

75-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10 ,5 кв.м на семью);

75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд внутри средних норм потребления.

Для оформления льгот надо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или фактического места жительства лица или подать документы онлайн через веб-портал Пенсионного фонда. Надо будет заполнить:

Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих льготы; Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Также необходимо предъявить (подать скан-копии) удостоверение УБД, паспортный документ и идентификационный код.

"В заключение добавлю, что алгоритм получения тех или иных льгот отличается в зависимости от вида, и сейчас наиболее консолидированная информация собрана на портале Минветеранов е-Ветеран", – говорит специалист.