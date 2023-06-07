Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет для помощи: алгоритм действий

Когда и как применять прием Геймлиха

"Каждые 2 часа в мире умирает человек от удушья. Это может произойти с кем угодно и не надо быть супергероем, чтобы спасти чью-то жизнь в таком случае, а нужно знать прием Геймлиха", - пишут медики.

Они отмечают, что риски подавиться растут, если есть что-то на ходу или лежа. Поэтому лучше отказаться от таких привычек.

Прием Геймлиха применяют, когда человек подавился посторонним предметом и не дышит. Важно, если человек подавился и кашляет, то не трогайте его и не хлопайте по спине. Помочь нужно, если она совсем не дышит и не может кашлять.

Разверните человека к себе и поддержите, чтобы он не упал. Немного наклоните его и нанесите 5 ударов между лопатками. Если это не помогло, то обхватите человека руками вокруг талии. Сожмите свою руку в кулак, а другой рукой обхватите кулак. Надавите кулаком на живот между пупком и ребрами. И сделайте 5 резких толчков вверх.

Чередуйте свои действия, пока человек не выкашляет посторонний предмет.

Вот так на практике выглядит применение Геймлиха (фото: Instagram.com/UaHealth)

Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет, чтобы помочь

Медики также дали алгоритм действий на тот случай, если человек подавился, а рядом никого нет, чтобы помочь.

Следует придерживаться следующих рекомендаций:

попробуйте выкашлять посторонний предмет

если не получается это сделать, то надавите кулаком на живот между пупком и ребрами и найдите поверхность, на которую можно опереться (это может быть спинка кресла, высокий стол).

тогда продвиньте кулак внутрь и вверх, словно имитируя движение, которое бы делали при приеме Геймлиха

Вот так необходимо себе помочь при подавлении посторонним предметом (фото: Instagram.com/UaHealth)