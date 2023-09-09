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Что делать, если ТЦК незаконно удерживает мужчину под стражей: советы от юриста

Имеет ли право ТЦК удерживать мужчин под стражей (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Украине бывают случаи, когда военнообязанных мужчин ТЦК насильно удерживает под стражей. Но насколько это правомерно и что делать в таком случае?

Ответ на этот вопрос дал адвокат Владимир Крекотен в Instagram.

Что делать, если ТЦК удерживает мужчину под стражей

В случае незаконного удержания ТЦК юристы советуют обращаться на 102, заявить об уголовном правонарушение, обратиться в Военную службу  правопорядка, требовать протокол задержания, ни с чем не соглашаться, а также ничего не подписывать и не проходить ВВК.

"Если так случилось, что ТЦК незаконно задержала мужчину и держит его под стражей, то кроме стандартных советов, которые дают юристы, могу посоветовать воспользоваться 2 частью статьи 206 УПК Украины. Пусть родственник этого мужчины отнесет заявление о незаконном лишении человека свободы в суд за местонахождением этого ТЦК", - говорит юрист.

В таком случае судья будет обязан вынести следственное постановление, которое заставит ТЦК немедленно доставить человека в суд для выяснения оснований лишения свободы.

"И если ТЦК не сможет доказать, что они действовали законно, а они никогда этого не смогут сделать, то судья будет обязан освободить человека из-под стражи", - объясняет Крекотен.

 

Какое наказание за неявку военнообязанного в ТЦК

За неявку в военкомат может быть разные наказания. Если повестка касалась уточнения учетных данных ТЦК и СП, то штраф составляет от 1500 до 3400 гривен (конкретный размер штрафа устанавливает суд).

Повторное нарушение за год предусматривает штраф в размере до 5100 гривен.

Если мужчина получил повестку, но не пришел в военкомат три и больше раз, на него вправе подать в суд и привлечь к уголовной ответственности. Если человек не явился в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Читайте также о том, могут ли мобилизовать мужчину, если его жена служит в ВСУ.

Ранее мы писали о том, что осенью некоторые женщины должны встать на военный учет.

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