Что делать, если товар из интернет-магазина не пришел, а деньги заплатили заранее

Что делать

В частности, если заказанный в онлайн-магазине товар оказался неисправным, а продавец игнорирует сообщение о возврате товара и средств, то вы наткнулись на мошенников.

Сейчас мошенников очень много, но есть простые правила, которые помогут обезопасить себя.

Главный принцип безопасной покупки онлайн - предварительная проверка. На сайте должна быть достоверная и полная информация о магазине и товарах, которые он продает, должна быть контактная информация.

Однако, если такой информации нет - это могут быть мошенники.

Также на сайте магазина должно быть указано имя юридического лица или физического лица - предпринимателя со всеми контактными данными. Если не можешь найти такую информацию - это могут быть мошенники. Потому покупать товар у них не стоит.

Правила безопасности в интернете

Каждый день появляются новые виды мошенничества в интернете. Для того, чтобы не попасть в ловушки мошенников, следует при совершении операций в интернете соблюдать следующие правила:

не указывать собственные персональные данные на непроверенных сайтах

никому не сообщать срок действия банковской карты и CVV-код

проверять гиперссылку и наполнение сайта на соответствие официальным данным компаний

в случае получения спорных писем или сообщений не осуществлять никаких оплат до установления обстоятельств возникшей ситуации

не делать предоплаты в непроверенных интернет-магазинах

не пользоваться непроверенными объявлениями по работе, обещающей быстрый заработок за внесение задатка

Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников

Необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102. Соберите информацию, подтверждающую факты совершения мошеннических действий: чеки об оплате, квитанции из банка о проведении денежных операций, распечатки объявлений, ссылки на сайт и т.д.

Необходимо обратиться к администратору сайта с целью блокировки страницы мошенника, а также позвоните в банк, через который были произведены платежные операции, сообщите, что перевод произведен на карту мошенника.

После привлечения виновного к уголовной ответственности, вы можете обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального вреда.

Согласно части первой статьи 1212 Гражданского кодекса Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего), обязано вернуть его потерпевшему.