Что делать, если тесто не поднимается: спасаем пасхальную выпечку

Почему тесто не поднимается

Проверьте тип дрожжей и срок годности

Нераскрытые сухие дрожжи хранятся 2 года, тогда как открытые - 4-6 месяцев в холодильнике или 6 месяцев в морозильной камере. По истечении срока службы дрожжей они будут работать слабо или вообще не будут действовать.

Важно знать, что некоторые виды дрожжей поднимаются очень медленно, и может потребоваться несколько часов.

Проверьте среду

Идеальная температура для подъема теста составляет примерно 24°C с высокой влажностью для медленного, равномерного и ароматного подъема.

Тип муки и техника замешивания

Некоторые сорта муки, особенно белые, могут иметь низкие показатели клейковины, или же содержать противогрибковые добавки, которые производители добавляют в свой продукт. Поэтому, если тесто не поднимается, стоит заменить муку на другую марку и попробовать еще раз.

Употребление соли

Соль является необходимым ингредиентом, который создает гладкое эластичное тесто, но избыток замедляет действие дрожжей. Добавьте только необходимое количество соли, и добавьте ее в муку, а не в воду, в начале.

Дайте тесту отдохнуть

Не мешайте тесту, пока оно поднимается, особенно если оно очень влажное. Большинству теста нужно отдохнуть в течение 1-3 часов, чтобы получить надлежащий подъем.

Что делать

Повысьте температуру до 27-32 °C

Если вы хотите, чтобы ваше тесто поднялось, повысьте температуру и установите идеальную влажность (75%). Наполните форму для запекания кипятком и поставьте ее на самую низкую решетку в духовке. Поместите емкость с тестом на среднюю решетку, закройте дверцу духовки и дайте тесту подняться.

Кроме того, вы можете вскипятить чашку воды в микроволновой печи, затем поставить емкость с тестом в микроволновую печь вместе с водой и закрыть дверцу.

Некоторые люди включают духовку и ставят тесто на плиту, накрыв влажным полотенцем. Духовка сохраняет поверхность плиты теплой, а влажное полотенце обеспечивает увлажнение.

Добавьте еще дрожжи

Если тепло и влага не активирует дрожжи, то стоит попробовать добавить больше дрожжей. Откройте новую упаковку и смешайте чайную ложку дрожжей с 1 стаканом (240 мл) теплой воды и 1 столовой ложкой сахара.

Дайте этой смеси настояться примерно 10 минут, пока не появится пена.

Добавьте муки

Проверьте, липкое ли тесто на ощупь. Если да, то вероятно, недостаточно вымешано тесто. Замешивайте с дополнительным количеством муки до тех пор, пока тесто не будет гладким и шелковистым на ощупь и перестанет прилипать к рукам. Дайте отдохнуть и подняться в теплой влажной среде.