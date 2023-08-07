Что делать, если отношения больше не приносят радости: советы психолога

Поймите, чего вам не хватает

Прислушайтесь к себе и спросите, чего вам не хватает сейчас в отношениях. Это могут быть комплименты, знаки внимания, общение и т. д.

Вспомните, когда вам было последний раз хорошо вдвоем и что вы потеряли за годы совместной жизни. Честно спросите себя, что именно вы делаете для отношений. Запишите свои ответы и пожелания в блокнотик, чтобы позже поделиться ими со своим партнером.

Поговорите друг с другом

Никогда не начинайте разговор о проблемах в отношениях, когда вы взволнованы или раздражены. Подберите спокойный момент, когда вы будете готовы слушать и говорить.

Начните с чего-то положительного, расскажите, что вам нравится в отношениях, потом чего не хватает и что хотели бы изменить. Дайте партнеру время подумать и принять эту информацию. Не торопитесь, позвольте любимому человеку вернуться к разговору в удобное для него время.

Найдите компромисс

После того как вы оба поделитесь своими мыслями, попробуйте найти компромисс и вместе придумать способы, как удовлетворить свои желания. Обязательно, чтобы решения устраивали обоих, а не кто-то принудительно шел на уступки.

Анализируйте ваши отношения

Спустя время после такого разговора проанализируйте ситуацию. Спросите себя, улучшились ли у вас отношения и что еще можно сделать для укрепления чувств. Затем снова поговорите друг с другом, ни в коем случае не упрекая, а пытаясь найти решение.

Обратитесь к психологу

Если никакие способы не помогают, можно обратиться к семейному психологу. Специалист поможет вам наладить коммуникацию, определить свою роль в этих отношениях и найти пути к их улучшению именно в вашей паре.