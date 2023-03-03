Что делать, если пришла повестка, а вы заграницей: появился ответ юриста

Что делать, если вы заграницей, а вам пришла повестка

Адвокат сообщила, что повестка вручается лично лицу, вызываемому в военкомат. Поэтому, если человек за границей, никто кроме него самого получить повестку не сможет.

Дело в том, что после ознакомления с документом военнообязанный должен поставить подпись, которая и подтверждает, что лицо получило повестку и обязано прийти в военкомат в указанное время.

Соответственно, если лицо находится за границей, оно физически не может получить повестку и расписаться в документе.

Из вышеназванного исходит, что если лицо находится за границей, повестку оно не получит.

Юрист добавила, что в иностранных дипломатических учреждениях не вручают повестки.

Кроме того, если человек законно пересек границу и сообщил в военкомат о своем переезде, то проблем с вручением повесток не должно быть. В военкомате будут данные о том, что военнообязанный уехал за границу на постоянное место жительства.

Если повестку вручили родственникам

Если повестка была выдана кому-то из родственников военнообязанного, они должны объяснить, что человек находится за границей и вернуться не сможет.

Следует понимать, что повестка считается надлежащим образом переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей.

Правила вручения повесток

Вручение повесток проводится через органы местного самоуправления, руководителей предприятия, учреждений, организаций.

Повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице и блокпостах.

В законе не запрещено вручать повестки в любом месте, после установления личности.