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Что делать, если нужна ингаляция, а света нет: в МОЗ дали ответ

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Вторник 29 ноября 2022 10:04
Что делать, если нужна ингаляция, а света нет: в МОЗ дали ответ Как сделать ингаляцию, если отключен свет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Министерстве охраны здоровья рассказали, что делать в ситуации, когда нужно сделать ингаляцию, но в доме нет электроэнергии.

Об этом говорится в публикации на странице министерства в Facebook.

Всю Украину облетела фотография девочки, которую родители привезли на заправку, чтобы подключить ингалятор. И, к сожалению, малышка оказалась не единственной, кто оказался в такой ситуации. И для этой проблемы также есть решение.

Медики собрали несколько советов для тех, кому ингаляции нужно делать обязательно.

1. Рассмотрите возможность покупки устройства для ингаляций (небулайзера) на батарейках и запаса батареек или аккумуляторов к нему.

2. Обсудите с вашим врачом использование вспомогательного устройства для ингаляции - спейсера. Он не требует электричества, но важно получить четкие рекомендации от врача по поводу дозировки препаратов.

3. Стоит обговорить с врачом план действий в критической ситуации, если нет доступа к небулайзеру или спейсеру, а ребенку плохо.

4. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был переходник с розетки на USB, а также с прикуривателя машины на USB. Таким образом вы сможете хотя бы на короткое время включить небулайзер при наличии павербанка или сделать ингаляцию в авто.

5. На всякий случай запишите на листочке ближайшие Пункти Незламності, чтобы знать, где рядом можно сделать ингаляцию в случае отключения света у вас дома.

Кстати, ранее мы писали о том, что появился список коворкингов в Киеве, где есть генераторы и интернет.

А также мы рассказывали о том, какие карты покажут вам все заведения с генератором в вашем районе.

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