Что делать, если нужна ингаляция, а света нет: в МОЗ дали ответ

В Министерстве охраны здоровья рассказали, что делать в ситуации, когда нужно сделать ингаляцию, но в доме нет электроэнергии.

Об этом говорится в публикации на странице министерства в Facebook.

Всю Украину облетела фотография девочки, которую родители привезли на заправку, чтобы подключить ингалятор. И, к сожалению, малышка оказалась не единственной, кто оказался в такой ситуации. И для этой проблемы также есть решение.

Медики собрали несколько советов для тех, кому ингаляции нужно делать обязательно.

1. Рассмотрите возможность покупки устройства для ингаляций (небулайзера) на батарейках и запаса батареек или аккумуляторов к нему.

2. Обсудите с вашим врачом использование вспомогательного устройства для ингаляции - спейсера. Он не требует электричества, но важно получить четкие рекомендации от врача по поводу дозировки препаратов.

3. Стоит обговорить с врачом план действий в критической ситуации, если нет доступа к небулайзеру или спейсеру, а ребенку плохо.

4. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был переходник с розетки на USB, а также с прикуривателя машины на USB. Таким образом вы сможете хотя бы на короткое время включить небулайзер при наличии павербанка или сделать ингаляцию в авто.

5. На всякий случай запишите на листочке ближайшие Пункти Незламності, чтобы знать, где рядом можно сделать ингаляцию в случае отключения света у вас дома.