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Что делать, если вас поцарапал или укусил кот: такие раны могут быть опасны

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Вторник 30 мая 2023 20:47
Что делать, если вас поцарапал или укусил кот: такие раны могут быть опасны Как обработать кошачьи царапины, чтобы не было воспалений (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Домашние коты в порыве игры или во время раздражения могут поцарапать или укусить своего хозяина. И такие раны болезненные и порой долго не заживают. Существует даже научное обозначение - болезнь кошачьих царапин.

Чем опасны такие царапины и как их нужно правильно обрабатывать, рассказали в Telegram-канале "Бережи себе".

Что такое болезнь кошачьих царапин

Это бактериальная инфекция, которую могут нам передать коты вместе с укусом или царапинами от когтей. Кроме раны от зубов или когтей кота, эта болезнь может проявляться еще и тогда, когда ваш пушистик облизал поврежденный участок кожи.

Обычно болезнь кошачьих царапин проявляется через 3-14 дней после укуса или царапины. Рана начинает воспаляться, припухать, краснеть или даже гноиться.

Могут быть еще такие симптомы:

  • Повышение температуры тела
  • Головная боль
  • Отсутствие аппетита
  • Сильная усталость

Через некоторое время можно заметить, что лимфоузлы возле воспаленного участка также воспаляются - становятся чувствительными, припухают, болят.

Что делать, если вас поцарапал или укусил кот: такие раны могут быть опасныКак лечить болезнь кошачьих царапин

Обычно такое болезненное состояние проходит самостоятельно и не требует особенного лечения. По данным врачей, только 14% пациентов имеют осложнения.

"Это могут быть неврологические или сердечные последствия, менингоэнцефалит, энцефалопатия, судороги или эндокардит. Такое может произойти с человеком, у которого есть иммунодефицит", - подчеркивает инфекционист Елена Луцкая.

Например, заболевание может распространиться на нервную систему, страдает печень, селезенка. В таких ситуациях необходимо лечение антибиотиками, которые может назначить только семейный врач.

Почему возникает это заболевание

Болезнь кошачьих царапин провоцирует бактерия Bartonella henselae, которой инфицировано более 40% котов. При этом коты обычно выглядят абсолютно здоровыми. Чаще этой бактерией инфицированы котята до года.

Что делать, если вас поцарапал или укусил кот: такие раны могут быть опасныЧто делать с царапинами и как уберечься

В первую очередь, остерегайтесь уличных котов - животные чаще всего заражаются этой бактерией от блох. Для домашних котов старайтесь использовать специальные ошейники и средства от блох.

Во время игр с котами будьте осторожны и следите, чтобы домашние питомцы не проявляли агрессию, в том числе и к маленьким детям.

Если кошка вас поцарапала, то рану нужно обработать. Промойте ее тщательно чистой водой с мылом. А потом последите за своим самочувствием и состоянием раны. При появлении симптомов - обратитесь к врачу.

Кстати, ранее мы писали о том, почему кот может нагадить на постель хозяев.

А еще рассказывали о том, почему собаки облизывают лицо своим хозяевам.

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