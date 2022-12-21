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Что делать, если при использовании банкомата отключили свет: так вы вернете свои деньги

Как вернуть деньги, если банкомат отключился от света (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Экстренные отключения света, а также по графику в Украине продолжаются. А значит, оказаться в ситуации, когда вы вставили карту в банкомат или терминал, а свет выключили - может каждый и в любой момент.

Как действовать в такой ситуации, чтобы вернуть свои деньги, рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

Вы пришли к терминалу положить деньги на счет, вставили карту и начали добавили уже половину суммы. Но операция прервалась, так как отключили свет.

Или же вы вставили карту в банкомат, набрали необходимую сумму и в тот момент, когда банкомат начал считать купюры, свет выключили.

Что делать в такой ситуации?

Алгоритм в такой форс-мажорной ситуации довольно простой. Вам нужно первым делом позвонить на горячую линию своего банка (в ПриватБанке - 3700).

Далее вам нужно подать заявку на возврат средств. Для этого вам понадобятся такие данные:

  • Номер терминала
  • Адрес терминала
  • Сумма
  • Приблизительное время проведения операции

Когда ваше заявление будет обработано и деньги в терминале пересчитают, необходимую сумму вам вернут на карту. Если вы переводили средства - их могут зачислить на карту получателя.

Процесс проверки операции и возврата средств может занять от нескольких часов до нескольких дней - поэтому, наберитесь терпения.

Как еще можно снять средства с карты

Украинцы могут получить наличные со своей карты не только в отделениях банка или банкоматах. Это можно сделать на кассе в супермаркете, в аптеках и на АЗС.

Для этого нужно оплатить любую покупку картой и предупредить кассира, что вы хотите снять наличные. Минимальная сумма - 500 гривен, максимальная - 6000 гривен.

Также снять средства с карты можно в отделениях Укрпочты и Новой почты.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что украинцам изменили условия снятия наличных в банкоматах.

А еще писали о том, где можно снять деньги при отключениях света - все адреса.

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