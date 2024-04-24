Что делать, если вы получили счет за свет со слишком подозрительной суммой

Практически каждый потребитель электроэнергии хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда получал платежку с большой суммой. В таких случаях не нужно спешить оплачивать квитанцию, сначала следует узнать, являются ли эти начисления корректными.

О том, что делать, если получили платежку с подозрительной суммой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Yasno в Facebook .

Что делать, если в счете слишком подозрительная сумма

Если вы получили счет за потребленную электроэнергию и там указана слишком большая, по вашему мнению, сумма, нужно написать компании Yasno в частные сообщения или в чатбот в Viber или Telegram, чтобы они разобрались.

В компании отмечают, что начисления они производят согласно той информации, которую передал потребитель.

Электропоставщик отмечает:

если клиент не передал показания вовремя, счет будет направлен по среднесуточному потреблению

или если клиент внес оплату буквально накануне формирования счета, а денежные средства еще не поступили (обычно для этого им требуется около 3-х рабочих дней), то клиенту может прийти смс о задолженности. В этом случае проверьте зачисление в личном кабинете

еще возможна ошибка в номере лицевого счета. Иногда потребитель может получить напоминание об оплате по лицевому счету дома, где он не проживает. Что делать в таком случае, можно узнать здесь.

"Всегда передавайте показания в последние 2 дня месяца или первые 3 дня нового, платите за свет до 20 числа, а в случае вопросов - пишите нам", - говорят в компании.

Куда именно писать в компанию Yasno: