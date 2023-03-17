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Что делать, если химчистка испортила вещь: инструкция по возврату денег

Что делать, если в химчистке испортили вещи (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда так случается, что вещи возвращаются из химчисток испорченными - пальто на два размера меньше или пятна на куртке. В такой ситуации следует придерживаться четких инструкций.

Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.

Что нужно сделать

Когда забираете одежду из химчистки, нужно проверить качество выполнения услуги в присутствии работника химчистки. В общем, потребитель имеет право на проверку качества предоставляемых услуг и их соответствия заказу.

Согласно ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей", если одежду химчистка испортила, человек имеет право требовать:

  • безвозмездного устранить недостатки;
  • уменьшение цены проделанной работы;
  • безвозмездного изготовления другой вещи из такого же материала и такого же качества или повторного выполнения работы;
  • возмещение причиненного ему ущерба с устранением недостатков выполненной работы своими силами или с привлечением третьего лица;
  • реализации других прав, предусмотренных действующим законодательством в день заключения соответствующего договора.

Указанные требования подлежат удовлетворению при обнаружении недостатков во время приемки выполненной работы. Химчистка обязана в течение месяца возместить ущерб.

Эксперты говорят, если вам возвращают некачественно очищенные или испорченные вещи - обратитесь в администрацию заведения с письменной жалобой.

К жалобе добавьте копию квитанции по химчистке и копии других документов, которые могут являться доказательствами (копия документа, удостоверяющего стоимость вещи, копия справки об оценочной стоимости вещи).

На что обращать внимание, когда сдаете вещи в химчистку

Когда вы сдаете вещи в химчистку, то вам обязаны выдать документ - квитанцию.

Прежде чем подписывать выданную квитанцию, внимательно изучите ее содержание.

Необходимо знать, что в квитанции в обязательном порядке должны содержаться:

  • наименование и местонахождение химчистки;
  • фамилия, инициалы, адрес и телефон заказчика;
  • вид услуги (работы);
  • наименование изделия, его цвет, состав, комплектность, фурнитуры, степень износа изделия;
  • дата приемки заказа и срок его выполнения;
  • стоимость услуги.

Раньше мы сообщали, какие вещи нужно сдавать в химчистку, а не стирать самостоятельно.

Также мы писали, почему стиральная машина плохо отжимает одежду.

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хімчисткаодежда