Что делать, если химчистка испортила вещь: инструкция по возврату денег

Что нужно сделать

Когда забираете одежду из химчистки, нужно проверить качество выполнения услуги в присутствии работника химчистки. В общем, потребитель имеет право на проверку качества предоставляемых услуг и их соответствия заказу.

Согласно ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей", если одежду химчистка испортила, человек имеет право требовать:

безвозмездного устранить недостатки;

уменьшение цены проделанной работы;

безвозмездного изготовления другой вещи из такого же материала и такого же качества или повторного выполнения работы;

возмещение причиненного ему ущерба с устранением недостатков выполненной работы своими силами или с привлечением третьего лица;

реализации других прав, предусмотренных действующим законодательством в день заключения соответствующего договора.

Указанные требования подлежат удовлетворению при обнаружении недостатков во время приемки выполненной работы. Химчистка обязана в течение месяца возместить ущерб.

Эксперты говорят, если вам возвращают некачественно очищенные или испорченные вещи - обратитесь в администрацию заведения с письменной жалобой.

К жалобе добавьте копию квитанции по химчистке и копии других документов, которые могут являться доказательствами (копия документа, удостоверяющего стоимость вещи, копия справки об оценочной стоимости вещи).

На что обращать внимание, когда сдаете вещи в химчистку

Когда вы сдаете вещи в химчистку, то вам обязаны выдать документ - квитанцию.

Прежде чем подписывать выданную квитанцию, внимательно изучите ее содержание.

Необходимо знать, что в квитанции в обязательном порядке должны содержаться: