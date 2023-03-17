Что делать, если химчистка испортила вещь: инструкция по возврату денег

Иногда так случается, что вещи возвращаются из химчисток испорченными - пальто на два размера меньше или пятна на куртке. В такой ситуации следует придерживаться четких инструкций.
Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.
Когда забираете одежду из химчистки, нужно проверить качество выполнения услуги в присутствии работника химчистки. В общем, потребитель имеет право на проверку качества предоставляемых услуг и их соответствия заказу.
Согласно ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей", если одежду химчистка испортила, человек имеет право требовать:
Указанные требования подлежат удовлетворению при обнаружении недостатков во время приемки выполненной работы. Химчистка обязана в течение месяца возместить ущерб.
Эксперты говорят, если вам возвращают некачественно очищенные или испорченные вещи - обратитесь в администрацию заведения с письменной жалобой.
К жалобе добавьте копию квитанции по химчистке и копии других документов, которые могут являться доказательствами (копия документа, удостоверяющего стоимость вещи, копия справки об оценочной стоимости вещи).
Когда вы сдаете вещи в химчистку, то вам обязаны выдать документ - квитанцию.
Прежде чем подписывать выданную квитанцию, внимательно изучите ее содержание.
Необходимо знать, что в квитанции в обязательном порядке должны содержаться:
Раньше мы сообщали, какие вещи нужно сдавать в химчистку, а не стирать самостоятельно.
Также мы писали, почему стиральная машина плохо отжимает одежду.