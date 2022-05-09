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Як очистити воду в домашніх умовах: найпростіші і перевірені способи

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Понеділок 09 травня 2022 22:10
Як очистити воду в домашніх умовах: найпростіші і перевірені способи Фото: Як очистити воду в домашніх умовах (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вода дуже важлива для будь-якого організму і вченими доведено, що без їжі людина може прожити досить довго. А ось без води - близько тижня. Вже на третій день нестача рідини буде відчуватися дуже сильно.

В умовах війни доступ до чистої води є не скрізь. І вже відомо, що люди топили сніг, збирали воду з річок і навіть калюж. У багатьох населених пунктах є колодязі та колонки на вулицях, але і там вода - не кращої якості.

Як можна очистити воду в домашніх умовах – читайте в матеріалі нижче.

Активоване вугілля

Варто відзначити, що активоване вугілля застосовують на великих виробництвах. І цей метод допомагає прибрати неприємний запах, поліпшити смак води та усунути всі негативні добавки.

  • Візьміть марлю
  • Загорніть в неї кілька таблеток звичайного чорного активованого вугілля
  • Покладіть марлю на дно банки або каструлі з водою
  • Залиште на кілька годин

Срібло

Очищення води за допомогою срібла – один з найдавніших в історії людства. Срібло має антибактерицидні властивості та прибирає бруд. Бажано, щоб срібло було чисте – без домішок.

  • Візьміть банку або каструлю з водою
  • Покладіть на дно срібну річ-ложку, прикраси (без каменів), монети.
  • Залиште на кілька годин - іони срібла забезпечать очищення води, і вона буде придатна для пиття.

Морозилка

Це простий спосіб приготування талої води. Вам потрібні пластикові пляшки та морозильна камера. Наливаєте, закручуєте, відправляєте в морозилку і чекаєте, поки замерзне половина води. Іншу воду потрібно вилити.

Лід потім потрібно відтавати, і така вода стає придатною для пиття.

Як пояснюють експерти, чиста вода замерзає відразу, а вся брудна – в останню чергу, тому її потрібно виливати. У їжу можна використовувати тільки ту, з якої утворився прозорий лід.

Мідь

Схема використання точно така ж, як і зі сріблом. Однак мідні речі у воді не можна тримати понад 4 годин - інакше ви отримаєте розчин отруйних сполук, які потраплять з мідних виробів у воду.

Крайній випадок

Є ще два способи очищення води. Але вони годяться тільки для самих крайніх випадків. Це йод і марганцівка.

2-3 краплі йоду на літр води, дати відстоятися і потім її можна пити. Смак і запах у води буде не дуже приємний, але вона буде знезаражена.

Якщо перевищити дозування або використовувати цей метод занадто часто – є ризик отримати підвищену пітливість, діарею і проблеми з настроєм.

2-3 кристалики марганцівки на пару літрів води. Вода повинна отримати рожеве забарвлення. Потрібно залишити таку воду відстоюватися, щоб перманганат калію повністю розчинився.

Теплу воду - на пів години, холодну – на годину і більше. Якщо переборщити з дозуванням або занадто часто використовувати – є ризик отримати хімічний опік слизової.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як насправді потрібно мити овочі та фрукти.

А також розповідали про те, як потрібно самостійно фарбувати волосся в домашніх умовах.

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