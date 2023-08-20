Что делать, когда сильно выпадают волосы: топ-5 советов

Ешьте дополнительное количество белка

Возможно, вы не получаете достаточно белка каждый день, и это может повлиять на рост волос. Особенно если вы веган или вегетарианец, вам может потребоваться увеличить количество потребляемого белка.

"Вам нужно от 40 до 60 граммов в день", - говорит доктор Вильма Бергфельд.

Другие способы удовлетворить ежедневную потребность в белке включают употребление фасоли и бобовых, яиц или греческого йогурта.

Принимать витамины

Ваш врач может провести разные тесты, чтобы определить, есть ли у вас дефицит витамина. Некоторые витамины и минералы, такие как витамины A, B, C, D, E, цинк и железо могут влиять на рост волос.

Доктор добилась успеха, прописав пациентам биотин форте с цинком, добавку, которая помогает поддерживать здоровье волос, кожи и мышечной ткани.

Соблюдайте средиземноморскую диету

Употребление фруктов, овощей и белка – основных ингредиентов средиземноморской диеты – может быть полезным, особенно по сравнению с другими модными диетами.

"Когда вы садитесь на эти ограничительные диеты, вы можете терять вес, но это, вероятно, то, чего вы не хотите", - отмечает дерматолог.

Волосы выпадают как у мужчин, так и у женщин (иллюстративное фото: Freepik)

Используйте безрецептурное лекарство от выпадения волос

Возможно, вы слышали о миноксидиле, безрецептурном препарате, который помогает предотвратить выпадение волос.

Доступный в виде раствора или пены, наносимой на кожу головы, препарат был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в концентрации 5%.

"Мы рассматривали возможность использования низких доз перорального миноксидила в качестве лечения. Есть несколько исследований, которые показывают, как это полезно и безопасно", - сказала Вильма.

Ухаживайте за волосами и кожей головы

Избегайте агрессивных процедур для волос, таких как нагревательные инструменты, окрашивание волос и осветление. Такие прически, как тугие хвосты или косы, также могут повлиять на ваши волосы. Сохраняйте кожу головы здоровой, регулярно моя волосы и кожу головы.

"Любое воспаление на коже головы повлияет на цикл роста волос", - отметила доктор Бергфельд.

Можно ли вернуть потерю волос?

И да, и нет. Это зависит от типа выпадения волос.

Некоторые типы, например рубцовая алопеция, являются постоянными, тогда как другие, которые могут быть вызваны стрессом или заболеванием, являются временными. После обнаружения и устранения причины ваши волосы начнут отрастать.

"В общем говоря, если триггер исчезает или то, что повлекло повреждение волосяного фолликула, волосы восстанавливаются в течение периода от четырех-шести месяцев до года", - говорит Вильма Бергфельд.