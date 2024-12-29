Что делать с кислыми мандаринами: 2 очень простых лайфхака

Нагреть мандарины перед употреблением

Если вы купили кислые мандарины, попробуйте хранить их при комнатной температуре несколько часов или даже сутки перед тем, как их есть. Холод снижает сладость фруктов, из-за чего мандарины становятся более горькими.

Хранение мандаринов при комнатной температуре может иметь обратный эффект. Нагрев в течение нескольких дней позволяет соку активнее проявить свой естественный вкус, поэтому мандарины могут показаться более сладкими.

Или, если у вас есть время, просто положите мандарины на подоконник на несколько дней. Под воздействием солнечного света они постепенно созреют и станут слаще.

Ускорить этот процесс можно с помощью микроволновки: для этого мандарины нужно прогреть на высокой мощности прибора в течение 30 секунд. После остывания цитрусовые можно есть.

Положить в теплую воду

Чтобы сделать кислые мандарины более сладкими, не обязательно ждать несколько дней. Теплая вода также помогает активировать естественные процессы созревания фруктов, в результате чего мандарины становятся слаще.

Сперва нагрейте в достаточно большой миске воду до температуры около 40-45 градусов. Важно: жидкость должна быть теплой, но не горячей. Не используйте кипяток, поскольку это может повредить кожуру мандаринов и сделать их непригодными для употребления.

В другую посуду налейте холодную воду. Поместите мандарины в миску с теплой водой и оставьте на 10-15 минут.

После замачивания переложите мандарины в холодную воду и оставьте цитрусовые на 1-2 минуты. Этот шаг поможет остановить процесс варки и сохранить свежесть фруктов, сделав мандарины более сладкими.