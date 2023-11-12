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Что делать родителям, если ребенок ведет себя агрессивно: эти советы действительно работают

Как реагировать на агрессивное поведение ребенка (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Почти половина украинских школьников (практически каждый второй ученик - 47%), признались в том, что занимались буллингом - унижали, оскорбляли и издевались над одноклассниками вживую, или в соцсетях.

Как понять, что ваш ребенок излучает агрессию и что с этим делать, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

Почему ребенка становится агрессивным

По словам эксперта, часто родители не хотят замечать агрессивное поведение ребенка и считают это временным явлением.

"Если речь идет о маленьком ребенке, причинами агрессии действительно могут быть возрастные особенности развития. Подавленная злоба, тревога, желание защитить себя и свои любимые игрушки. Маленький ребенок не знает, как правильно выражать свои чувства, поэтому бьется и кусается", - отмечает Татьяна Серебрянская.

Она подчеркивает, что с подростками и их агрессией совсем другая ситуация.

"Они выражают агрессию сознательно, хотя и не всегда догадываются о причинах ее происхождения. Как правило, подростковую агрессию провоцируют заниженная самооценка и неуверенность в себе, подсознательная потребность во власти над другими. Бывает и такое: иногда ученики не хотят травить одноклассника, но коллектива, чтобы чувствовать себя его частью. Если родители наблюдают агрессивное поведение подростка, но не влияют на ситуацию - агрессивность может стать чертой характера ребенка", – объясняет эксперт.

Как заметить агрессивное поведение?

Есть много признаков, которые могут свидетельствовать об агрессивном поведении вашего ребенка.

  • Ребёнок теряет самоконтроль во время игры с друзьями и в общении со взрослыми. Кричит и дерется, вместо того чтобы спокойно выразить свое мнение.
  • Родители не являются авторитетами для ребенка. Она игнорирует или делает наоборот все, о чем ее просят. Иногда это показательно.
  • Ребенок пропускает мимо ушей все воспитательные моменты. Не обращает внимания на замечания. Сознательно не идет на контакт.
  • Проявляет агрессию просто ради агрессии, не осознавая последствий своих действий.
  • У ребенка постоянно нет настроения и он старается испортить его другим.
  • Показывает своим поведением или выражает словами неуверенность в себе, что свидетельствует о заниженной самооценке. Или наоборот - унижает кого-то, чтобы добавить себе баллов.
  • Иногда избегает взрослых, уединяясь в своей комнате. Выражает недовольство, когда родители заходят на его территорию.

"Не стоит волноваться, если один или два пункта из списка отражают поведение вашего ребенка. Это еще ни о чем не свидетельствует. Но если таких пунктов четыре или пять – ситуация требует вмешательства", – говорит педагог.

Она отмечает, что прежде всего родителям нужно пообщаться с педагогами, чтобы узнать, как ребенок ведет себя в школе, какие у него отношения с одноклассниками.

Сейчас довольно распространенное явление - кибербуллинг, или целенаправленное отправление агрессивных сообщений. Если подросток зарегистрирован в соцсетях - просмотрите его реакции и комментарии на страницах одноклассников.

Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская

5 советов для родителей

Первый совет: общайтесь с ребенком и учите его контролировать эмоции

Коммуникация с ребенком должна быть открыта. Сохраняйте спокойствие и терпение - это ключ к преодолению агрессии. Сын или дочь должны доверять вам, чтобы не бояться рассказать о чувствах, которые толкают их к агрессии и создают стрессовые ситуации.

Учите ребенка распознавать эмоции и управлять ими. Показывайте, как верно выражать свои чувства. Ведь это можно сделать более конструктивным способом, чем агрессия: словами, рисунками, благодаря спорту или хобби.

Когда агрессивные потребности ребенка не блокируются родительским запретом, а направляются на его активность - это идеальный вариант.

Второй совет: создайте дома положительную атмосферу

Большое влияние на формирование детского поведения оказывает атмосфера внутри семьи. В большинстве случаев дети просто повторяют ситуации и эмоции, которые переживают дома.

Если родители часто выясняют отношения с помощью крика или даже дерутся - такого же поведения следует ожидать и от ребенка. Жестокая система наказаний за вину - начиная от оскорбительной критики и заканчивая применением ремня – тоже не способствует уменьшению агрессии.

Ребенок как губка впитывает негатив, поэтому задача родителей - создать в семье атмосферу безопасности и позитива. Будьте хорошим примером для ребенка, показывайте, как конструктивно разрешать конфликты.

Третий совет: правильное культурное влияние

Интересуйтесь тем, какие сериалы смотрит подросток. Какую музыку слушает и какие книги читает? Часто примером для подражания становятся отрицательные герои, для которых агрессия - коронная фишка, которая так нравится подросткам.

Можно вместе посмотреть фильм, чтобы после просмотра объяснить ребенку, почему не стоит увлекаться негативным героем. Иногда детям трудно понять, кто делает хорошо, а кто - плохо. Раскройте им подлинную сущность героев.

Четвертый совет: хвалите ребенка за успехи

Зло можно победить только добром. Поэтому при любой возможности старайтесь похвалить ребенка. Родительская поддержка и доброе слово способствуют улучшению поведения. Одна из причин агрессии - неуверенность в собственных силах. Так что подарите ребенку веру в свои возможности. Так ей не придется самоутверждаться за чьи-то средства.

Пятый совет: обратитесь к специалисту

Если ребенок продолжает быть агрессивным и это становится для него серьезной проблемой - обратитесь к психологу или педагогу, чтобы получить дополнительную поддержку и консультацию.

Как это ни досадно звучит, иногда чужое мнение является более авторитетным для ребенка, чем мнение его родителей. Впрочем, к советам психолога стоит прислушаться и родителям, поскольку борьба с агрессией - ваше общее с ребенком дело.

Напоминаем, раньше мы писали, что нужно знать родителям, чтобы их ребенок был умным.

А еще рассказывали о том, какие 9 фраз, дети никогда не скажут своим родителям.

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