Что делать родителям, если ребенок ведет себя агрессивно: эти советы действительно работают

Почему ребенка становится агрессивным

По словам эксперта, часто родители не хотят замечать агрессивное поведение ребенка и считают это временным явлением.

"Если речь идет о маленьком ребенке, причинами агрессии действительно могут быть возрастные особенности развития. Подавленная злоба, тревога, желание защитить себя и свои любимые игрушки. Маленький ребенок не знает, как правильно выражать свои чувства, поэтому бьется и кусается", - отмечает Татьяна Серебрянская.

Она подчеркивает, что с подростками и их агрессией совсем другая ситуация.

"Они выражают агрессию сознательно, хотя и не всегда догадываются о причинах ее происхождения. Как правило, подростковую агрессию провоцируют заниженная самооценка и неуверенность в себе, подсознательная потребность во власти над другими. Бывает и такое: иногда ученики не хотят травить одноклассника, но коллектива, чтобы чувствовать себя его частью. Если родители наблюдают агрессивное поведение подростка, но не влияют на ситуацию - агрессивность может стать чертой характера ребенка", – объясняет эксперт.

Как заметить агрессивное поведение?

Есть много признаков, которые могут свидетельствовать об агрессивном поведении вашего ребенка.

Ребёнок теряет самоконтроль во время игры с друзьями и в общении со взрослыми. Кричит и дерется, вместо того чтобы спокойно выразить свое мнение.

Родители не являются авторитетами для ребенка. Она игнорирует или делает наоборот все, о чем ее просят. Иногда это показательно.

Ребенок пропускает мимо ушей все воспитательные моменты. Не обращает внимания на замечания. Сознательно не идет на контакт.

Проявляет агрессию просто ради агрессии, не осознавая последствий своих действий.

У ребенка постоянно нет настроения и он старается испортить его другим.

Показывает своим поведением или выражает словами неуверенность в себе, что свидетельствует о заниженной самооценке. Или наоборот - унижает кого-то, чтобы добавить себе баллов.

Иногда избегает взрослых, уединяясь в своей комнате. Выражает недовольство, когда родители заходят на его территорию.

"Не стоит волноваться, если один или два пункта из списка отражают поведение вашего ребенка. Это еще ни о чем не свидетельствует. Но если таких пунктов четыре или пять – ситуация требует вмешательства", – говорит педагог.

Она отмечает, что прежде всего родителям нужно пообщаться с педагогами, чтобы узнать, как ребенок ведет себя в школе, какие у него отношения с одноклассниками.

Сейчас довольно распространенное явление - кибербуллинг, или целенаправленное отправление агрессивных сообщений. Если подросток зарегистрирован в соцсетях - просмотрите его реакции и комментарии на страницах одноклассников.

Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская

5 советов для родителей

Первый совет: общайтесь с ребенком и учите его контролировать эмоции

Коммуникация с ребенком должна быть открыта. Сохраняйте спокойствие и терпение - это ключ к преодолению агрессии. Сын или дочь должны доверять вам, чтобы не бояться рассказать о чувствах, которые толкают их к агрессии и создают стрессовые ситуации.

Учите ребенка распознавать эмоции и управлять ими. Показывайте, как верно выражать свои чувства. Ведь это можно сделать более конструктивным способом, чем агрессия: словами, рисунками, благодаря спорту или хобби.

Когда агрессивные потребности ребенка не блокируются родительским запретом, а направляются на его активность - это идеальный вариант.

Второй совет: создайте дома положительную атмосферу

Большое влияние на формирование детского поведения оказывает атмосфера внутри семьи. В большинстве случаев дети просто повторяют ситуации и эмоции, которые переживают дома.

Если родители часто выясняют отношения с помощью крика или даже дерутся - такого же поведения следует ожидать и от ребенка. Жестокая система наказаний за вину - начиная от оскорбительной критики и заканчивая применением ремня – тоже не способствует уменьшению агрессии.

Ребенок как губка впитывает негатив, поэтому задача родителей - создать в семье атмосферу безопасности и позитива. Будьте хорошим примером для ребенка, показывайте, как конструктивно разрешать конфликты.

Третий совет: правильное культурное влияние

Интересуйтесь тем, какие сериалы смотрит подросток. Какую музыку слушает и какие книги читает? Часто примером для подражания становятся отрицательные герои, для которых агрессия - коронная фишка, которая так нравится подросткам.

Можно вместе посмотреть фильм, чтобы после просмотра объяснить ребенку, почему не стоит увлекаться негативным героем. Иногда детям трудно понять, кто делает хорошо, а кто - плохо. Раскройте им подлинную сущность героев.

Четвертый совет: хвалите ребенка за успехи

Зло можно победить только добром. Поэтому при любой возможности старайтесь похвалить ребенка. Родительская поддержка и доброе слово способствуют улучшению поведения. Одна из причин агрессии - неуверенность в собственных силах. Так что подарите ребенку веру в свои возможности. Так ей не придется самоутверждаться за чьи-то средства.

Пятый совет: обратитесь к специалисту

Если ребенок продолжает быть агрессивным и это становится для него серьезной проблемой - обратитесь к психологу или педагогу, чтобы получить дополнительную поддержку и консультацию.

Как это ни досадно звучит, иногда чужое мнение является более авторитетным для ребенка, чем мнение его родителей. Впрочем, к советам психолога стоит прислушаться и родителям, поскольку борьба с агрессией - ваше общее с ребенком дело.