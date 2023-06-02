Что приготовить на Троицу 2023: три обязательных блюда украинцев

Что готовят на Троицу

Это первый большой летний праздник и основной его символ - любая зелень, травы и растения. Поэтому на стол ставят блюда, в которых есть зеленый лук, укроп, петрушка, листовой салат, капуста. Также из традиционных продуктов на праздничном столе есть яйца и творог.

На Троицу нет никаких запретов, поэтому на столе есть курица, мясные продукты, рыба. Многие также пекут блины, пироги и пряники.

Если позволяет погода и возможности, люди стараются отметить Троицу на природе - выбираются на дачу, к водоемам, на пикники.

На стол обычно ставят:

Рыбные и мясные блюда - пост не соблюдают за неделю до Троицы и неделю после, поэтому можно готовить любые мясные и рыбные продукты

Блины - на Троицу их готовят обязательно во многих регионах. Или же заменяют оладками.

Блюда с яйцами - омлеты, салаты с яйцами, фаршированные яйца.

Пироги и пирожки - с большим количеством зелени. Для начинки также используют отварные яйца.

Салаты - на столе обязательно должны быть свежие овощи и зелень.

Варианты блюд на Троицу

Салат с курицей, яйцами и зеленью

Куриное филе (отварное или копченое) - 300 г

Огурцы - 300 г

Яйца - 3 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Кинза - по вкусу

Укроп - по вкусу

Соль и перец - щепотка

Яйца отварите, нарежьте кружочками или дольками. Огурцы нарежьте кружочками. Куриное мясо - полосками. Зелень хорошо промойте и мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс.

Заправить салат можно майонезом, сметаной или смесью из растительного масла с лимонным соком - на ваше усмотрение.

Кстати, вместо куриного мяса в этот салат можно добавить козий сыр или творог - тоже получится очень вкусно.

Фото: depositphotos.com

Пирожки со шпинатом и яйцами

Тесто слоеное - 500 г

Шпинат - 400 г

Яйца - 5 шт.

Твердый сыр - 50 г

Лук - 1 шт.

Соль, перец - по вкусу

Лук нужно почистить и мелко нарезать. Шпинат тщательно промыть, разобрать на листочки и мелко нарезать.

На сковороду наливаем немного растительного масла и ставим на средний огонь. Сначала немного обжариваем лук, потом добавляем шпинат и тушим около 5-6 минут, пока шпинат не станет мягким. Добавляем соль и специи. Потом снимаем с огня и даем остыть.

Яйца отвариваем, чистим, мелко режем. На крупной терке натираем сыр. Смешиваем яйца и сыр со шпинатом.

Размороженное тесто раскатываем пластом, разрезаем на прямоугольники. Выкладываем начинку на край прямоугольника, на второй части делаем надрезы. Формируем прямоугольные пирожки, защипываем края.

Выкладываем на противень, смазанный маслом. Верх пирожков смазываем яичным желтком. Ставим в разогретую до 190-200 градусов духовку и выпекаем 20 минут.

Фото: depositphotos.com

Оладьи с зеленым луком

Кефир - 200 мл

Мука - 200 г

Яйца - 2 шт.

Сода - ½ ч. ложки.

Зеленый лук - 1 пучок

Соль - ½ ч. ложки

Растительное масло

Взбейте яйца, добавьте кефир и соль, все перемешайте. В яйца просейте муку и соду, перемешайте. Зеленый лук помойте и нарежьте, добавьте в тесто, и все хорошо вымешайте. Обжаривайте на сковороде в растительном масле до золотистости с двух сторон. Подавать со сметаной.

Фото: depositphotos.com