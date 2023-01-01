Что приготовить из прошлогоднего черствого хлеба: не спешите его выбрасывать
Хлеб часто остается после праздничного застолья и чаще всего - он засохший. Не спешите его выбрасывать, так как из него можно приготовить много разных блюд - супы, оладьи, различные напитки и запеканки. А еще хлеб можно порезать кубиками и использовать как дополнение к первым блюдам.
Что можно приготовить из черствого хлеба - читайте в материале Styler.
Гренки
- Черствый хлеб
- Яйца
- Молоко
- Зелень соль
- Тертый сыр
- Овощи (морковь, помидоры, капуста - на выбор)
Взбейте яйцо с половиной стакана молока. Нарежьте черствый сыр ломтиками, окуните в смесь и слегка обжарьте. На гренки сложите тушеные овощи, посыпьте сыром и поставьте на 2-3 минуты в микроволновую печь или в духовку.
Овощи можно использовать любые - свежие, тушеные. Также можно взять другие продукты, которые остались после праздничного стола - ветчина, колбаса, сыр, помидоры.
Золотая каша
- Черствый батон
- 1 морковь
- 1 яйцо
- Молоко
- Соль
- Сахар
- Сливочное масло
Намочите мякиш батона в молоке. Натрите на мелкой терке морковь, соедините с мякишем, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте. Смажьте маслом форму и вылейте смесь. Сверху положите кусочек масла. Запекайте в духовке.
Грибной суп
- 300 г черствого хлеба
- 1 луковица
- Грибной бульон
- Тмин
- Соль, перец
- Сметана
Черствый хлеб натрите на терке и смешайте с обжаренной на сливочном масле луковицей, потушите пару минут. Положите массу в грибной бульон, добавьте тмин, перец, специи - по вкусу. Прокипятите все вместе и заправьте сметаной. Туда же можно отправить копченую грудинку.
Хлебные оладьи
- 500 г черствого хлеба
- Простокваша - 1,5 стакана
- Сливочное масло
- 3 яйца
- 1 ч. ложка пищевой соды
- 1 ч. ложка сахара
- соль
- растительное масло
Хлеб натираем на мелкой терке или перебиваем на блендере. Добавляем простоквашу, сахар яйца, растопленное сливочное масло, соду и соль. Все тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду и растительное масло, выкладываем оладьи ложкой и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы впитался жир. Подавать со сметаной.
Хлебный пудинг
- 600 г батона - нарезать кубиками по 3 см
- 5 яиц
- 100 г сахара
- 500 мл молока
- 1 ч. ложка ванилина
- 1 ч. ложка мускатного ореха
- 1 ч. ложка молотой корицы
Хлеб поместите в готовую форму для выпечки и распределите ровным слоем. В миске взбейте яйца, сахар, молоко, ваниль, мускатный орех и корицу. Вылейте смесь в форму и равномерно покройте хлеб. Дайте постоять 15 минут, чтобы хлеб пропитался. Разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте 45 минут. Потом дайте немного остыть.
Квас
- 400 г черного хлеба
- 2,5 л воды
- 150 г сахара
- 30 г изюма
Нарежьте хлеб кубиками, подсушите 3-5 минут в духовке при 180 градусах. В кастрюлю сложите хлеб, залейте кипятком и насыпьте половину сахара, перемешайте. Когда остынет - добавьте изюм. Потом перелейте в большую бутыль или банку, уберите в темное место.
Через 3 дня профильтруйте жидкость и добавьте вторую часть сахара. Накройте неплотно крышкой и дайте настояться еще 5-7 часов. Храните в прохладном месте не более 5 дней.
Панировочные сухари
Измельчите хлеб в блендере и сложите в герметичный контейнер. Используйте для панировки мяса, рыбы, овощей. Можно добавлять в котлеты или соусы.
Похлебка
- 300 г ржаного хлеба
- 1 л воды
- 50 г сливочного масла
- 3 яйца
- 1 луковица
- Зелень
Яйца нужно отварить. Хлеб мелко нарезать, перемешать с рубленой зеленью петрушки и укропа. Добавить нашинкованный лук и немного обжарить на сливочном масле. Сложить все в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. При подаче посыпать яйцом, натертым на терке.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие салаты можно готовить без света и плиты.
А также писали о том, какие яйца стоит выбирать - домашние или фабричные.