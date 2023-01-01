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Что приготовить из прошлогоднего черствого хлеба: не спешите его выбрасывать

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Воскресенье 01 января 2023 14:05
Что приготовить из прошлогоднего черствого хлеба: не спешите его выбрасывать Что можно приготовить из черствого хлеба (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Хлеб часто остается после праздничного застолья и чаще всего - он засохший. Не спешите его выбрасывать, так как из него можно приготовить много разных блюд - супы, оладьи, различные напитки и запеканки. А еще хлеб можно порезать кубиками и использовать как дополнение к первым блюдам.

Что можно приготовить из черствого хлеба - читайте в материале Styler.

Гренки

  • Черствый хлеб
  • Яйца
  • Молоко
  • Зелень соль
  • Тертый сыр
  • Овощи (морковь, помидоры, капуста - на выбор)

Взбейте яйцо с половиной стакана молока. Нарежьте черствый сыр ломтиками, окуните в смесь и слегка обжарьте. На гренки сложите тушеные овощи, посыпьте сыром и поставьте на 2-3 минуты в микроволновую печь или в духовку.

Овощи можно использовать любые - свежие, тушеные. Также можно взять другие продукты, которые остались после праздничного стола - ветчина, колбаса, сыр, помидоры.

Золотая каша

  • Черствый батон
  • 1 морковь
  • 1 яйцо
  • Молоко
  • Соль
  • Сахар
  • Сливочное масло

Намочите мякиш батона в молоке. Натрите на мелкой терке морковь, соедините с мякишем, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте. Смажьте маслом форму и вылейте смесь. Сверху положите кусочек масла. Запекайте в духовке.

Грибной суп

  • 300 г черствого хлеба
  • 1 луковица
  • Грибной бульон
  • Тмин
  • Соль, перец
  • Сметана

Черствый хлеб натрите на терке и смешайте с обжаренной на сливочном масле луковицей, потушите пару минут. Положите массу в грибной бульон, добавьте тмин, перец, специи - по вкусу. Прокипятите все вместе и заправьте сметаной. Туда же можно отправить копченую грудинку.

Хлебные оладьи

  • 500 г черствого хлеба
  • Простокваша - 1,5 стакана
  • Сливочное масло
  • 3 яйца
  • 1 ч. ложка пищевой соды
  • 1 ч. ложка сахара
  • соль
  • растительное масло

Хлеб натираем на мелкой терке или перебиваем на блендере. Добавляем простоквашу, сахар яйца, растопленное сливочное масло, соду и соль. Все тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду и растительное масло, выкладываем оладьи ложкой и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы впитался жир. Подавать со сметаной.

Хлебный пудинг

  • 600 г батона - нарезать кубиками по 3 см
  • 5 яиц
  • 100 г сахара
  • 500 мл молока
  • 1 ч. ложка ванилина
  • 1 ч. ложка мускатного ореха
  • 1 ч. ложка молотой корицы

Хлеб поместите в готовую форму для выпечки и распределите ровным слоем. В миске взбейте яйца, сахар, молоко, ваниль, мускатный орех и корицу. Вылейте смесь в форму и равномерно покройте хлеб. Дайте постоять 15 минут, чтобы хлеб пропитался. Разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте 45 минут. Потом дайте немного остыть.

Квас

  • 400 г черного хлеба
  • 2,5 л воды
  • 150 г сахара
  • 30 г изюма

Нарежьте хлеб кубиками, подсушите 3-5 минут в духовке при 180 градусах. В кастрюлю сложите хлеб, залейте кипятком и насыпьте половину сахара, перемешайте. Когда остынет - добавьте изюм. Потом перелейте в большую бутыль или банку, уберите в темное место.

Через 3 дня профильтруйте жидкость и добавьте вторую часть сахара. Накройте неплотно крышкой и дайте настояться еще 5-7 часов. Храните в прохладном месте не более 5 дней.

Панировочные сухари

Измельчите хлеб в блендере и сложите в герметичный контейнер. Используйте для панировки мяса, рыбы, овощей. Можно добавлять в котлеты или соусы.

Похлебка

  • 300 г ржаного хлеба
  • 1 л воды
  • 50 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 1 луковица
  • Зелень

Яйца нужно отварить. Хлеб мелко нарезать, перемешать с рубленой зеленью петрушки и укропа. Добавить нашинкованный лук и немного обжарить на сливочном масле. Сложить все в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. При подаче посыпать яйцом, натертым на терке.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие салаты можно готовить без света и плиты.

А также писали о том, какие яйца стоит выбирать - домашние или фабричные.

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