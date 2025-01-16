Что приготовить из квашеной капусты: три рецепта блюд для всей семьи

Квашеная капуста - это настоящее сокровище украинской кухни. С ней можно приготовить множество вкусных и сытных блюд к обеду или ужину.
РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты вкусных блюд с квашеной капустой, которые понравятся всей семье.
Вареники с капустой (скриншот / Домашні рецепти від Natalia Sus)
Для того, чтобы приготовить вареники с квашеной капустой, нужны такие ингредиенты:
Как готовить вареники с капустой
Для того, чтобы приготовить вареники с квашеной капустой, переложите капусту в кастрюлю, залейте водой и поставьте посуду на огонь. Накройте кастрюлю крышкой и варите капусту в течение 1-1,5 часа, до размягчения. Посуду также следует накрыть крышкой.
Это поможет размягчить капусту, кроме этого, избавиться от лишней соли и кислого привкуса. Слейте с капусты воду с помощью сита. Капусту переложите на сковороду и поджарьте до испарения жидкости, а затем добавьте перец по вкусу.
Для приготовления теста добавьте в муку соль, влейте кипяток и 3 ст. л. масла. Сначала замешайте тесто ложкой или лопаткой, а затем вымешайте руками. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 15 минут.
Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки с помощью стакана. Для удобства тесто можно разделить на несколько частей.
Выложите на каждый кусочек теста по 1 ч. л. капусты и залепите края лепешки. Отварите вареники с капустой в подсоленной кипящей воде - после того, как изделия из теста всплывут, их надо готовить около 1-2 минут.
Подавать вареники с капустой можно с луковой зажаркой. Для этого луковицу нужно почистить, измельчить ножом и обжарить в оставшемся масле до размягчения и красивого золотистого цвета.
Капустняк с ребрышками (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Для приготовления капустняка с ребрышками нужны эти продукты:
Как готовить капустняк с ребрышками
Для приготовления капустняка сначала надо сварить бульон. Для него следует выбирать мясистые ребра с прожилками сала. Ребрышки нужно тщательно промыть и разделить по одному.
Положите ребра в кастрюлю и залейте холодной водой. После того, как жидкость закипит, необходимо снимать пену от мяса. Варить ребрышки нужно на слабом огне, почти до готовности, в течение 2 часов.
После первого часа варки воду с мясом необходимо подсолить. Почистьте и нарежьте кубиками картофель - его надо добавить к почти готовому мясу.
Залейте пшено кипятком на 5-7 минут, после чего слейте воду и переложите крупу в кастрюлю с мясом и картофелем. Почистьте морковь и лук; лук измельчите ножом, а морковь натрите на крупной терке.
Сначала обжарьте в масле лук, а когда он станет мягким, добавьте морковь. Прижарьте ингредиенты до золотистого цвета, а затем добавьте квашеную капусту. Обязательно попробуйте капусту - если она слишком соленая, ее нужно промыть.
Перемешайте зажарку, накройте сковороду крышкой и тушите овощи около 10 минут. Когда картофель и пшено будут полностью готовы, переложите готовую зажарку к капустняку.
Перемешайте блюдо и варите капустняк еще 10-15 минут. По желанию можно добавить щепотку соли, а за 5 минут до готовности блюда - перец и лавровый лист.
Закарпатский сегединский гуляш (скриншот / Закарпатська Господиня)
Чтобы приготовить закарпатский гуляш с квашеной капустой, необходимы следующие продукты:
Как готовить закарпатский сегединский гуляш
Для приготовления закарпатского гуляша можно использовать копченые ребра, копченый бекон или даже домашнюю копченую колбасу. Почистьте и нарежьте на небольшие кубики лук, обжарьте его в масле до светлого золотистого цвета.
Когда лук обжарится и будет мягким, добавьте к нему копченые ребра. Всыпьте паприку, перемешайте ингредиенты и обжарьте продукты в течение нескольких минут.
Влейте в сковороду воду, накройте посуду крышкой и тушите продукты до готовности ребер, периодически перемешивая продукты. Когда мясо на ребрах будем мягким, всыпьте в сковороду квашеную капусту. Если капуста слишком кислая, ее стоит предварительно промыть и отжать от жидкости.
Влейте в сковороду немного воды и еще раз перемешайте ингредиенты. Накройте сковороду крышкой и тушите гуляш до размягчения капусты и полной готовности мяса.
После этого добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте сметану с мукой до однородной консистенции и залейте смесью ребра с капустой.
Перемешайте блюдо и доведите сметану до легкого кипения на небольшом огне. После этого гуляш можно подавать к столу. Закарпатский гуляш с квашеной капустой можно есть как отдельное блюдо или подавать вместе с кнедликами.
Ранее мы рассказывали три простых рецепта супа с разными крупами.
Читайте также, как готовить жаркое с картошкой как в ресторане.
При написании материала использовались следующие источники: кулинарные YouTube-каналы "Домашні рецепти від Natalia Sus", "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ", "Закарпатська Господиня".