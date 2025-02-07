Что приготовить из фарша на ужин? 5 очень вкусных блюд: быстрые и легкие рецепты

Фарш - универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкусных и сытных блюд. Он идеально подходит для быстрого ужина после рабочего дня.
РБК-Украина (проект Styler) собрали рецепты вкусных блюд из фарша, для приготовления которых не нужно много времени.
Для того, чтобы приготовить вкусную и сытную пасту с мясным фаршем, нужны такие продукты:
Как готовить пасту болоньезе
Чтобы приготовить пасту болоньезе, помидоры нужно помыть и нарезать на небольшие кубики. Почистите лук и чеснок, лук измельчите ножом, а чеснок пропустите через пресс.
Зелень промойте и измельчите, а бекон нарежьте на кубики. Разогрейте глубокую сковороду на среднем огне, обжарьте бекон до легкой корочки, в течение 5 минут.
Переложите бекон в другую посуду, а на сковороде обжарьте лук с чесноком. Затем добавьте фарш, подсолите и поперчите его. Жарить фарш нужно до готовности, разбивая комочки лопаткой.
Добавьте бекон, помидоры и томатную пасту, залейте ингредиенты бульоном. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите ингредиенты в течение 15-20 минут.
Отварите макаронные изделия в соответствии с инструкцией. Слейте со спагетти воду и смешайте макароны с обжаренным фаршем. Перед подачей присыпьте пасту натертым сыром и зеленью.
Чтобы приготовить митболы в соусе, понадобятся эти ингредиенты:
Как готовить митболы в сливочном соусе
Чтобы приготовить митболы в соусе, сначала замочите хлеб в кипяченой воде на 10 минут. Тем временем почистите чеснок и лук, измельчите их ножом. Зелень помойте и измельчите.
Смешайте фарш с яйцом, луком, чесноком, зеленью, а также отжатым хлебом. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте фарш и сформируйте из него небольшие шарики.
Выложите митболы в форму для выпекания, предварительно смазав посуду маслом. Выпекайте митболы в течение 15 минут при температуре 180 градусов.
Для соуса разогрейте в сковороде масло и обжарьте в нем муку до золотистого цвета. Влейте молоко и, перемешивая смесь, доведите соус до загустения. Залейте сливочным соусом митболы и выпекайте их еще 10-15 минут.
Для приготовления фаршированных перцев нужны эти продукты:
Как готовить фаршированные перцы
Для того, что приготовить фаршированные перцы, промойте и отварите до полуготовности рис. Тем временем почистите лук, нарежьте его на маленькие кубики.
Морковь нужно почистить от кожуры и натереть на крупной терке. Перец помойте, срежьте верхнюю часть так, чтобы оставить крышечку, а остальную часть перца почистите от семян.
Залейте помидоры кипятком, снимите с них кожицу, а затем перебейте овощи в пюре. Обжарьте лук на разогретой сковороде до золотистого цвета, затем добавьте морковь, а через несколько минут - пюре из помидоров.
Перемешайте овощи и протушите их на среднем огне. Смешайте половину овощного соуса с фаршем и рисом, добавив соль и перец.
Разложите начинку по перцам. Остальной томатный соус смешайте со сметаной и прокипятите, а затем вылейте в форму для выпекания. Выложите фаршированный перец, накрыв его "крышечками".
Если перец не полностью погружен в соус, долейте кипяток. Готовьте перец в течение часа при температуре в 180 градусов. Также можно протушить перец на небольшом огне в течение 45-50 минут.
Чтобы приготовить блины с мясом, понадобятся такие продукты:
Как готовить блины с мясом
Чтобы приготовить блины с мясом, разбейте в миску яйца, влейте молоко и постепенно просейте муку. Также добавьте соль и соду и перемешайте смесь до однородной консистенции.
Пожарьте из теста блины, делая их не слишком толстыми. Почистите и измельчите лук, обжарьте его с фаршем до готовности.
Выложите в центр каждого блина фарш и сверните тесто конвертиком. После этого слегка обжарьте блины с мясом в масле, на небольшом огне.
Для того, чтобы приготовить ленивые голубцы, надо следующие ингредиенты:
Как готовить ленивые голубцы
Для того, чтобы приготовить ленивые голубцы, сначала промойте рис и отварите его со щепоткой соли. Тем временем приготовьте зажарку из нарезанного лука и натертой моркови.
Капусту нужно нашинковать. Когда зажарка будет готова, отложите половину для заливки, а к остальным всыпьте капусту и тушите до размягчения.
Смешайте фарш с рисом и тушеной капустой. Добавьте соль и специи, перемешайте фарш и сформируйте из него небольшие котлеты. Переложите голубцы в форму для выпекания.
К оставшейся зажарке добавьте томатную пасту, кетчуп, сметану и воду. Залейте голубцы и запекайте их в течение 50 минут при температуре 180 градусов.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарный ресурс Shuba, кулинарный YouTube-канал "Смаколики Юли".