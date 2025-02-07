Что приготовить из фарша на ужин? 5 очень вкусных блюд: быстрые и легкие рецепты

Паста болоньезе с мясным фаршем

Для того, чтобы приготовить вкусную и сытную пасту с мясным фаршем, нужны такие продукты:

куриный фарш - 500 г

спагетти - 400 г

сыр - по вкусу

бекон - 250 г

помидоры - 400 г

лук - 1 шт.

чеснок - 4 зубчика

томатная паста - 1 ст. л.

куриный бульон - 1 стакан

петрушка - 1 пучок

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить пасту болоньезе

Чтобы приготовить пасту болоньезе, помидоры нужно помыть и нарезать на небольшие кубики. Почистите лук и чеснок, лук измельчите ножом, а чеснок пропустите через пресс.

Зелень промойте и измельчите, а бекон нарежьте на кубики. Разогрейте глубокую сковороду на среднем огне, обжарьте бекон до легкой корочки, в течение 5 минут.

Переложите бекон в другую посуду, а на сковороде обжарьте лук с чесноком. Затем добавьте фарш, подсолите и поперчите его. Жарить фарш нужно до готовности, разбивая комочки лопаткой.

Добавьте бекон, помидоры и томатную пасту, залейте ингредиенты бульоном. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите ингредиенты в течение 15-20 минут.

Отварите макаронные изделия в соответствии с инструкцией. Слейте со спагетти воду и смешайте макароны с обжаренным фаршем. Перед подачей присыпьте пасту натертым сыром и зеленью.

Митболы в сливочном соусе

Чтобы приготовить митболы в соусе, понадобятся эти ингредиенты:

фарш - 400 г

яйцо - 1 шт.

сухой хлеб - 100 г

мука - 3 ст. л.

масло (жирность 73%) - 20 г

молоко (жирность 2,5%) - 250 мл

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

масло подсолнечное - 40 мл

зелень - по вкусу

горчица - 1 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить митболы в сливочном соусе

Чтобы приготовить митболы в соусе, сначала замочите хлеб в кипяченой воде на 10 минут. Тем временем почистите чеснок и лук, измельчите их ножом. Зелень помойте и измельчите.

Смешайте фарш с яйцом, луком, чесноком, зеленью, а также отжатым хлебом. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте фарш и сформируйте из него небольшие шарики.

Выложите митболы в форму для выпекания, предварительно смазав посуду маслом. Выпекайте митболы в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

Для соуса разогрейте в сковороде масло и обжарьте в нем муку до золотистого цвета. Влейте молоко и, перемешивая смесь, доведите соус до загустения. Залейте сливочным соусом митболы и выпекайте их еще 10-15 минут.

Фаршированные перцы

Для приготовления фаршированных перцев нужны эти продукты:

болгарский перец - 8 шт.

фарш - 500 г

рис - 1 стакан

морковь - 2 шт.

лук - 2 шт.

помидоры - 5 шт.

сметана (жирность 15%) - 100 г

растительное масло - 10 мл

перец - по вкусу

соль - по вкусу

Как готовить фаршированные перцы

Для того, что приготовить фаршированные перцы, промойте и отварите до полуготовности рис. Тем временем почистите лук, нарежьте его на маленькие кубики.

Морковь нужно почистить от кожуры и натереть на крупной терке. Перец помойте, срежьте верхнюю часть так, чтобы оставить крышечку, а остальную часть перца почистите от семян.

Залейте помидоры кипятком, снимите с них кожицу, а затем перебейте овощи в пюре. Обжарьте лук на разогретой сковороде до золотистого цвета, затем добавьте морковь, а через несколько минут - пюре из помидоров.

Перемешайте овощи и протушите их на среднем огне. Смешайте половину овощного соуса с фаршем и рисом, добавив соль и перец.

Разложите начинку по перцам. Остальной томатный соус смешайте со сметаной и прокипятите, а затем вылейте в форму для выпекания. Выложите фаршированный перец, накрыв его "крышечками".

Если перец не полностью погружен в соус, долейте кипяток. Готовьте перец в течение часа при температуре в 180 градусов. Также можно протушить перец на небольшом огне в течение 45-50 минут.

Блины с мясом

Чтобы приготовить блины с мясом, понадобятся такие продукты:

говяжий фарш - 600 г

яйца - 6 шт.

лук - 2 шт.

мука - 240 г

молоко (жирность 2,5%) -1 л

сахар - 40 г

сода пищевая - 3 г

соль -3 г

растительное масло - 50 мл

Как готовить блины с мясом

Чтобы приготовить блины с мясом, разбейте в миску яйца, влейте молоко и постепенно просейте муку. Также добавьте соль и соду и перемешайте смесь до однородной консистенции.

Пожарьте из теста блины, делая их не слишком толстыми. Почистите и измельчите лук, обжарьте его с фаршем до готовности.

Выложите в центр каждого блина фарш и сверните тесто конвертиком. После этого слегка обжарьте блины с мясом в масле, на небольшом огне.

Ленивые голубцы

Для того, чтобы приготовить ленивые голубцы, надо следующие ингредиенты:

рис - 100 г

капуста - 400-500 г

лук - 2 шт.

морковь - 2 шт.

масло - для жарки

соль - по вкусу

перец - по вкусу

фарш - 500 г

сметана - 3 ст. л.

томатная паста - 1-2 ст. л.

кетчуп - 150 г

вода - 200 мл

Как готовить ленивые голубцы

Для того, чтобы приготовить ленивые голубцы, сначала промойте рис и отварите его со щепоткой соли. Тем временем приготовьте зажарку из нарезанного лука и натертой моркови.

Капусту нужно нашинковать. Когда зажарка будет готова, отложите половину для заливки, а к остальным всыпьте капусту и тушите до размягчения.

Смешайте фарш с рисом и тушеной капустой. Добавьте соль и специи, перемешайте фарш и сформируйте из него небольшие котлеты. Переложите голубцы в форму для выпекания.

К оставшейся зажарке добавьте томатную пасту, кетчуп, сметану и воду. Залейте голубцы и запекайте их в течение 50 минут при температуре 180 градусов.