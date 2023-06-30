На что нужно обратить внимание при покупке детских игрушек: подробное объяснение

В магазине можно найти много детских игрушек, что можно даже растеряться. При покупке нужно быть особенно осторожными, чтобы игрушка доставила радость и не имела нежелательных последствий.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.
Требования к производителям, импортерам игрушек, материалам, из которых они изготовлены, изложены в Техническом регламенте безопасности игрушек, разработанном на основе Директивы 2009/48/ЕС Европейского Парламента и Совета от 18.06.2009 о безопасности игрушек.
При покупке игрушки в магазине или на рынке необходимо обратить внимание на наличие такой информации на товаре:
К игрушке обязательно должна прилагаться инструкция по эксплуатации и схема пользования, которые напечатаны на упаковке, на отдельном листе или в виде брошюры.
В инструкции должны быть указаны правила и виды обработки игрушек - мытье, чистка, дезинфекция и их утилизация по необходимости.
Важно, что в соответствии с Государственными санитарными правилами к реализации допускаются игрушки, имеющие заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, выданное в соответствии с Порядком проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, утвержденного приказом Минздрава от 09.10.2000 N247.
Поэтому потребитель имеет право требовать у предприятия упомянутый вывод для ознакомления.
Ответственность за качество и безопасность игрушек несет предприятие.
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