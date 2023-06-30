На что нужно обратить внимание при покупке детских игрушек: подробное объяснение

Что нужно знать

Требования к производителям, импортерам игрушек, материалам, из которых они изготовлены, изложены в Техническом регламенте безопасности игрушек, разработанном на основе Директивы 2009/48/ЕС Европейского Парламента и Совета от 18.06.2009 о безопасности игрушек.

При покупке игрушки в магазине или на рынке необходимо обратить внимание на наличие такой информации на товаре:

артикул или штрих-код игрушки для отслеживания

знак соответствия техническим регламентам

название и адрес производителя (разрешается на английском языке на упаковке)

название и адрес импортера или уполномоченного представителя

дата изготовления (в формате "месяц-год")

срок годности

графический предупредительный символ обозначения возраста в виде круга, в котором нарисован контур лица и указана возрастная группа. Этот символ представляет собой окружность и перекрестную черту, которая должна быть красной на белом фоне, а возрастной диапазон (0-3).

фраза "Детальную тех. информацию см. на диспенсере (дисплее) или в инструкции

Что должно идти в комплекте

К игрушке обязательно должна прилагаться инструкция по эксплуатации и схема пользования, которые напечатаны на упаковке, на отдельном листе или в виде брошюры.

В инструкции должны быть указаны правила и виды обработки игрушек - мытье, чистка, дезинфекция и их утилизация по необходимости.

Важно, что в соответствии с Государственными санитарными правилами к реализации допускаются игрушки, имеющие заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, выданное в соответствии с Порядком проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, утвержденного приказом Минздрава от 09.10.2000 N247.

Поэтому потребитель имеет право требовать у предприятия упомянутый вывод для ознакомления.

Ответственность за качество и безопасность игрушек несет предприятие.