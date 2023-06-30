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На что нужно обратить внимание при покупке детских игрушек: подробное объяснение

Как выбрать безопасные детские игрушки (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В магазине можно найти много детских игрушек, что можно даже растеряться. При покупке нужно быть особенно осторожными, чтобы игрушка доставила радость и не имела нежелательных последствий.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.

Что нужно знать

Требования к производителям, импортерам игрушек, материалам, из которых они изготовлены, изложены в Техническом регламенте безопасности игрушек, разработанном на основе Директивы 2009/48/ЕС Европейского Парламента и Совета от 18.06.2009 о безопасности игрушек.

При покупке игрушки в магазине или на рынке необходимо обратить внимание на наличие такой информации на товаре:

  • артикул или штрих-код игрушки для отслеживания
  • знак соответствия техническим регламентам
  • название и адрес производителя (разрешается на английском языке на упаковке)
  • название и адрес импортера или уполномоченного представителя
  • дата изготовления (в формате "месяц-год")
  • срок годности
  • графический предупредительный символ обозначения возраста в виде круга, в котором нарисован контур лица и указана возрастная группа. Этот символ представляет собой окружность и перекрестную черту, которая должна быть красной на белом фоне, а возрастной диапазон (0-3).
  • фраза "Детальную тех. информацию см. на диспенсере (дисплее) или в инструкции

Что должно идти в комплекте

К игрушке обязательно должна прилагаться инструкция по эксплуатации и схема пользования, которые напечатаны на упаковке, на отдельном листе или в виде брошюры.

В инструкции должны быть указаны правила и виды обработки игрушек - мытье, чистка, дезинфекция и их утилизация по необходимости.

Важно, что в соответствии с Государственными санитарными правилами к реализации допускаются игрушки, имеющие заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, выданное в соответствии с Порядком проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, утвержденного приказом Минздрава от 09.10.2000 N247.

Поэтому потребитель имеет право требовать у предприятия упомянутый вывод для ознакомления.

Ответственность за качество и безопасность игрушек несет предприятие.

Раньше мы сообщали, почему их мальчики играют куклами, а девочки - машинками.

Также мы писали, как правильно стирать мягкие игрушки в машинке.

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