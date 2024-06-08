Отдых на озерах и реках в Украине: где уже можно купаться

Где купаться не стоит

Из-за активных военных действий в определенных регионах Украины водоемы и пляжи могут быть не пригодны для отдыха. Запрещено отдыхать там, где не проходила проверка специальных служб - должно быть проверено дно водоема и пляжи вокруг.

За каждое место отдыха ответственны местные власти региона и планируя поездку на озеро или реку, узнайте, открыты ли они для купания.

Угрозы:

Вы можете встретить взрывные устройства, которые могут сдетонировать

В воде могут быть обломки сбитых ракет или шахедов, которые упали в воду и представляют опасность

Уровень вредных веществ может превышать норму, но вы можете узнать об этом только позже

В грязной воде можно легко подцепить вредную бактерию или вирус

Какая температура воды безопасна для купания

Перед погружением в воду вам необходимо учесть состояние своего здоровья и убедиться, что температура подходит для купания.

Температура +14...+17 градусов подходит для купания закаленным людям без пороков здоровья. Находиться в такой воде рекомендовано не больше 5-8 минут.

Температура воды +18...+20 градусов подходит взрослым людям, физически здоровым. Плавать в такой воде рекомендуется не больше 10-15 минут.

Температура воды +21...+22 градуса считается оптимальной для купания в озерах или реках. В такой воде можно находиться до 20 минут.

Для детей и беременных женщин температура воды должна превышать +22 градуса.

Температура воды от +24 градуса оптимальна для купания маленьких детей. А взрослые могут делать длинные заплывы.

При температуре выше +25 градусов плавать приятно, однако есть определенная опасность.

Как выбрать безопасное место у водоемов для отдыха

1. Выбирайте водоем, который уже был проверен на наличие взрывчатых предметов или других вещей, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью.

2. Не купайтесь в водоемах, которые находятся возле промышленных предприятий, потому что в воду могут попасть вредные вещества. То же касается водоемов, которые находятся очень близко к трассе или железной дороге.

3. Не стоит купаться совсем в диких местах - есть определенный риск для здоровья и жизни

4. Не заходите в воду, пока температура воды не достигла +18 градусов

5. Внимательно посмотрите на состояние воды - не стоит купаться во время цветения воды. В такие периоды размножается множество бактерий и микроорганизмов, вредных для человека.

6. Дети и животные должны быть под наблюдением взрослых ежесекундно. На детей следует надевать спасательные жилеты.

7. Выбранный вами пляж должен быть не только проверен, но и желательно, чтобы поблизости там был пункт спасателей и медиков.

8. После купания в пруду, озере или реке нужно принять душ из пресной воды. Лицо мыть нужно обязательно.

9. Не стоит купаться в стоячей воде или в реке более 20 минут

10. Не проглатывайте воду в озерах, реках и прудах. Предупредите об этом детей.

11. Откажитесь от купания, если на вашем теле есть порезы или открытые раны.

12. Не используйте воду для водоемов для мытья продуктов или рук.

Внимательно выбирайте место для отдыха у водоемов (фото: Getty Images)

Где можно купаться в Украине

Киев

В КГГА сообщили, что пляжного сезона-2024 не будет. Из соображений безопасности лучше обходить стороной зоны отдыха, вблизи которых нет укрытия и защитных сооружений. Не следует также забывать, что в Киеве и Киевской области все еще запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов из-за возможного заминирования территорий. Эта проблема еще долго будет актуальна.

Однако на некоторых популярных пляжах будут оборудованы станции для спасения. Это касается: "Радуга", "Детский", "Молодежный", "Верхний", "Наталка", Галерный", "Золотой", "Центральный", "Черторый", "Троещина", "Венеция", "Предместная слободка" , "Пуща-Водица", "Радужное", "Вербное" и "Тельбин".

Несмотря на запрет на проведение пляжного сезона, специалисты от КГГА будут выполнять работы, необходимые для поддержания порядка и санитарных норм на пляжах и в зонах отдыха.

Львов

Спасатели Львовщины советуют еще не купаться в водоемах. Потому что их не проверили, сообщили чрезвычайники области. В настоящее время вблизи озер и карьеров работают специальные комиссии. Они смотрят безопасный ли берег и дно. В начале июня опубликуют список безопасных водоемов. Вероятно, их будет 18.

Ивано-Франковск

По состоянию на 20 мая 2024 г. на территории Ивано-Франковской области до начала летнего периода планируют функционировать места массового отдыха населения:

город Ивано-Франковск - городское озеро по ул. Гетмана Мазепы,

село Поляница - ТК "Буковель",

город Галич - Галицкий городской пляж на левом берегу реки Днестр,

город Калуш - озеро в городском парке культуры и отдыха им.И.Франко.

"На указанных местах массового отдыха купание не будет осуществляться, на водных объектах будет проводиться исключительно прокат лодок, катамаранов и прочее, за исключением озера в туристическом комплексе "Буковель", где планируется купальный сезон", - объясняют в Госпотребпотребслужбе и напоминают, что из-за загрязненной воду могут передаваться инфекционные болезни, в частности, гепатит А, холера, ротавирусная и энтеровирусная инфекции, лептоспироз.

Одесса

Первый заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов подчеркнул, что откроют только те пляжи, которые будут соответствовать нормам безопасности и санитарным. То есть будут иметь укрытие и удовлетворять требования проверяющих.

Напомним, что в прошлом году таких пляжей было шесть.

Там можно было находиться с 08:00 до 20:00.

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 Фонтана)

пляж Икра

пляж Чайка

муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

В 2024 году работы по подготовке зон для отдыха у моря продолжаются.

Условия отдыха на пляжах Одессы

Запрещено быть на пляже:

во время воздушной тревоги (рядом есть укрытие, места их расположения должны быть указаны на информационном табло пляжей)

в случае обнаружения подозрительных предметов

во время шторма в Черном море от 2-х баллов

на береговых сооружениях – пирсах, траверсах, волноломах

вне зон для купания

На открытых зонах для купания обязательно должны быть спасательная лодка и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов.

Тернополь

В Тернополе с 10 июня на двух пляжах начнется купальный сезон. Специалисты Госпродпотребслужбы Тернопольщины отобрали образцы почвы и воды в зоне отдыха и нарушений не нашли. Спасатели безопасные места для купания огородили буйками.

С 10 июня в Тернополе официально стартует купальный сезон на зоне отдыха "Цыганка", расположенной на ул. Белецкой и рекреационно-развлекательной зоне "Дальний пляж" на ул. Млечный.

Николаев

Чиновник Николаевской ОВА Роман Мамчур, в 2024 году в области будут действовать те же ограничения по туризму, что и в прошлом году.

Согласно им все морское побережье Николаевщины от Коблевого и до Очаковского мыса будет непригодным для купания. Но в то же время на других водоемах области, которые не понесли вреда от боевых действий и подрыва Каховской ГЭС (например, в Тилигульском лимане), купание могут разрешить.

Также могут разрешить отдых на городском пляже в Первомайске. Водоем осмотрела ГСЧС и сейчас продолжаются работы по благоустройству.

На городском пляже в Южноукраинске установили буйки и там можно отдыхать уже с 25 мая.

Закарпатье

Этот регион относительно безопасен для отдыха, поэтому большинство курортов на озерах и реках будут работать этим летом.

Это: Шатские и Солотвинские озера, долина Днестра, Аквапарк "Пляж", Шепольская база отдыха, зона отдыха "Бумеранг", "Силомская купальня".

Волынь

В Луцке такие места будут действовать в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки и на Теремновских водоемах. На пляжах будут действовать спасательные посты с плавсредствами и снаряжением для спасения на воде, а также будут дежурить плавники-спасатели.

Также безопасные места для купания определили на водоемах в Берестечке, Ковеле, Нововолынске, поселках Турийск и Любешев. Во время купального сезона откроют места отдыха на озерах Свитязь, Песочное, Велимче и Соминское в Ковельском районе и на озере Доброе в Камень-Каширском районе.

В общей сложности на пляжах общего пользования будет работать 31 пловец-спасатель.

Черкассы

Специальная рабочая группа проверила готовность зон отдыха у воды.

"Коммунальные и частные пляжи осмотрели на наличие спасательных постов, соответствие санитарно-гигиеническим нормам и комфорту. По результатам обследования, к открытию пляжного сезона готовы три коммунальных пляжа - "Сосновский-1", "Казбетский" и "Мытницкий". комплекса "Бочка", - сообщили в Черкасском городском совете.

На коммунальных пляжах ежедневно будут работать спасательные посты - с 10:00 до 19:00. На "Бочке" также обустраивают спасательный пост. Там, где таких постов нет (Дахновский, Робинзон, Живчик и т.п.), купаться не рекомендуют.

Полтава

С 4 июня начался купальный сезон на пляжах реки Ворскла. В это время на пляжах будут дежурить спасатели.

Хмельницкий

По информации горсовета, коммунальное предприятие "Парки и скверы города Хмельницкого" обеспечило подготовку городского пляжа к купальному сезону и безопасные условия для отдыха граждан согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах.

"Сотрудники предприятия очистили песок от мусора, поремонтировали оборудование на городском пляже. Совместно с управлением коммунальной инфраструктуры установили знаки относительно запрета проезда и стоянки автотранспорта на территории пляжа, выгула и купания собак. Аварийно-спасательная служба на водных объектах организовала водолазное обследование пляжа с обозначением опасных мест предупредительными надписями: "Опасно!", "Покупаться запрещено!", работу спасательных постов, выставила буи в акватории водного объекта", - говорится в сообщении.

Также аварийно-спасательная служба, отмечают в горсовете, будет осуществлять наблюдение за акваторией места массового отдыха людей и будет держать связь с подразделениями экстренной медицинской помощи населению, правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, территориальными органами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.