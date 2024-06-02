Пляжный сезон 2024: какой штраф можно получить за купание в запрещенном месте

Из-за военного положения во многих регионах Украины пляжный сезон не будут открывать. В частности, такое решение было принято в Киеве . А вот в Одессе сейчас проверяют пляжи, соответствуют ли они нормам безопасности и санитарным. В случае обнаружения нарушений их посещение будет запрещено.

РБК-Украина расспросила юриста Игоря Тетерю, сколько придется заплатить украинцам в случае купания в неположенном месте и есть ли в судебной практике реальные примеры наказания за такое нарушение.

Сколько придется заплатить за купание в неположенном месте

"Законодательством не предусмотрена прямая ответственность для граждан за купание в запрещенных местах. Однако в судебной практике есть случаи привлечения к административной ответственности лиц за правонарушения, косвенно касающиеся купания в запрещенных местах", - говорит Тетеря.

Юрист объясняет, что возле водоемов, где не разрешено купаться, должна быть установлена информационная табличка о запрете и с предупреждением о наказании. Нарушителя могут привлечь к административной ответственности по ст. 188-16 КУоАП, предусматривающий штраф в размере от 1 700 грн до 3 400 грн, а в случае повторения такого правонарушения в течение года - от 3 400 грн до 5 100 грн.

В судебной практике есть случаи, когда человека привлекали к ответственности за такое нарушение. Так, в 2016 году Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области наложил штраф на нарушителя в размере от десяти до двадцати тысяч гривен.

"Что касается граждан, нарушивших запрет купаться в определенном месте, в судебной практике существуют случаи привлечения таких лиц к административной ответственности по ст. 185 КУоАП, когда работники полиции наказывали нарушителям прекратить купание, однако последние проявляли злостное неповиновение по поводу выполнения такого требования", - говорит юрист.

Эта статья предусматривает наложение штрафа от 136 грн до 225 грн, либо общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, либо административный арест сроком до пятнадцати суток.

Размер штрафа будет зависеть от статьи, по которой будут привлекать нарушителя к ответственности (фото: Виталий Носач)

Юрист отмечает, что случаи, когда наказывают по статье за злостное неповиновение законному требованию полицейского, связанному с купанием лица в запрещенных местах, единичны.

"В подавляющем большинстве случаев, если лицо подчинилось такому требованию, но полицейские составили протокол, то суды такие дела закрывают в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - говорит Тетеря.

Например, Приморский районный суд Одессы в августе 2022 года по подобному делу не признал, что нарушитель совершил именно злостное неповиновение законному распоряжению.

"Еще одним правонарушением, которое может быть совершено лицами в связи с купанием в запрещенных местах, является правонарушение предусмотренное ч. 1 ст. 184 КУоАП "Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". Это касается случаев, когда родители оставили без присмотра несовершеннолетних детей и те искупались в запрещенном месте", - объясняет юрист.

Ответственность за такое правонарушение установлена в виде штрафа в размере 850 грн до 1700 грн, а в случае повторения в течение года - от 1700 грн до 5100 грн. Так, в Киевском районном суде Одессы в июле 2022 нарушителя признали виновным по этой статье.

Как часто штрафуют людей за такие нарушения

"Приведенные случаи привлечения лиц к ответственности в связи с купанием в запрещенных местах единичны и преимущественно связаны с военным положением и опасностями купаться в заминированном море, что видно из того, что подавляющее большинство приведенных судебных решений являются решениями одесских судов", - говорит юрист.

При этом он добавляет, что такие случаи не фиксировались в других областях Украины.

"Однако, как видно из практики одесских судов, привлечение лиц к административной ответственности в связи с купанием в запрещенных местах возможно при наличии определенных обстоятельств, поэтому такую возможность не следует исключать и в других регионах", - отмечает Тетеря.