Что нужно знать детям о деньгах в разном возрасте: в МОН назвали главные навыки

Из чего состоит Рамка
Рамка содержит четыре главных блока:
- деньги и сделки
- планирование и управление финансами
- риски и вознаграждения
- финансовый ландшафт
В каждом из них в соответствии с разным возрастом ребенка представлены знания, навыки и поведение, которыми он должен обладать. Далее рассмотрим главные навыки детей и подростков в нескольких разделах.
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Деньги и сделки
Дошкольное образование:
- знает, зачем необходимы деньги и какими они бывают
- знает, что деньги получают за работу
- знает, что каждую монету и банкноту можно использовать много раз
- знает, что в разных странах могут использовать разные деньги
- знает, что банкноты и монеты производит Национальный банк Украины
Начальное образование (4 класс):
- знает, что деньги важны для жизни семьи
- знает распространенные формы денег: монеты, банкноты и платежная карта для безналичных расчетов
- знает пути хранения средств
- понимает, что банкноты, монеты, а также деньги на карте имеют одинаковую номинальную стоимость
- осознает, что у людей нет неограниченного количества денег
- понимает, почему нужно следить за остатком собственных средств
- знает, что люди, которые хранят средства в банке, могут получить их в кассе или с помощью банкомата
- понимает, что можно приобрести вещь, рассчитавшись за нее наличными или платежной картой, в том числе и бесконтактно на основе технологии NFC
- знает, что есть разные виды карт и умеет их отличить: платежная, транспортная, карты торговых сетей и т. п.
- знает, что оборотные и памятные монеты, несмотря на одинаковый номинал, могут иметь разную стоимость.
- понимает, что иностранная валюта - это деньги, которые можно использовать для покупки товара или услуги за границей
- знает, что деньги других стран можно обменять на гривну и наоборот
- понимает, что разные валюты можно обменять на гривну в разном количестве
- знает, что иностранную валюту можно приобрести в банке или обменном пункте
- осознает, что национальная валюта - это один из символов государства
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Базовое среднее образование (9 класс):
- знает, какие формы денег есть в Украине
- осознает, что люди могут хранить деньги разными способами, в том числе и в банке
- знает, что с людей могут взимать комиссию за снятие наличных с собственного счета
- знает, что эмитентом карты может быть как банк, так и небанковское учреждение
- знает, что можно открывать счета и платежные карты в иностранной валюте для использования за границей
- знает, что в Украине запрещено производить расчеты в иностранной валюте
- знает, что можно получать иностранную валюту из-за границы путем перевода
- знает, какие финансовые учреждения осуществляют обмен валюты
- имеет представление, что такое обменный курс
- знает, что курсы валют могут изменяться
Профильное среднее образование (12 класс):
- понимает роль, которую играют деньги в функционировании государства, развитии экономики
- понимает, как происходят безналичные операции
- знает понятие и особенности использования электронных денег
- знает понятия "фиатные средства" и "виртуальные активы (цифровые валюты)"
- понимает, что колебания валютных курсов вызваны экономическими и другими факторами; могут повлиять на стоимость товаров, сбережения и прибыль от инвестиций
Планирование и управление финансами
Дошкольное образование:
- имеет элементарное представление о планировании бюджета
- знает, что родители или другие законные представители за свою работу получают деньги, а затем определяют, что нужно купить эти средства для семьи.
- знает, что желаемые покупки можно совершить сейчас или позже
Начальное образование (4 класс):
- имеет представление о перечне основных доходов и расходов семьи
- осознает, что обстоятельства непреодолимой силы могут изменить родственные планы бюджета
- понимает понятия "заработная плата", "доходы" и "расходы"
Базовое среднее образование (9 класс):
- понимает преимущества финансового планирования и составления бюджета
- понимает, что нужно отслеживать все поступления и расходы
- осознает зависимость собственного бюджета от бюджета семьи
- знает о структуре бюджета: доходы (активные, пассивные) и расходы (обязательные и желаемые, а также регулярные, разовые и непредсказуемые), сбережения
- осознает необходимость формирования подушки финансовой безопасности для обеспечения финансовой устойчивости в случае непредвиденных обстоятельств
Профильное среднее образование (12 класс):
- знает разницу между простым учетом расходов и составлением бюджета
- понимает актуальность мониторинга поступления и расходования денег во времени и направлениях
- осознает необходимость отделения денег для уплаты регулярных счетов от средств на текущие расходы
- понимает, почему для построения бюджета важно учитывать средние и долгосрочные перспективы в получении дохода, незапланированные (форс-мажорные) расходы и т. п.
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Обратите внимание, что каждый раздел разделен на подразделы. В них представлены другие навыки и знания в соответствии с темой и возрастом ребенка. Детальнее ознакомиться с полным документом можно по ссылке.