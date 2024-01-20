Что нужно знать детям о деньгах в разном возрасте: в МОН назвали главные навыки

Из чего состоит Рамка

Рамка содержит четыре главных блока:

деньги и сделки

планирование и управление финансами

риски и вознаграждения

финансовый ландшафт

В каждом из них в соответствии с разным возрастом ребенка представлены знания, навыки и поведение, которыми он должен обладать. Далее рассмотрим главные навыки детей и подростков в нескольких разделах.

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Деньги и сделки

Дошкольное образование:

знает, зачем необходимы деньги и какими они бывают

знает, что деньги получают за работу

знает, что каждую монету и банкноту можно использовать много раз

знает, что в разных странах могут использовать разные деньги

знает, что банкноты и монеты производит Национальный банк Украины

Начальное образование (4 класс):

знает, что деньги важны для жизни семьи

знает распространенные формы денег: монеты, банкноты и платежная карта для безналичных расчетов

знает пути хранения средств

понимает, что банкноты, монеты, а также деньги на карте имеют одинаковую номинальную стоимость

осознает, что у людей нет неограниченного количества денег

понимает, почему нужно следить за остатком собственных средств

знает, что люди, которые хранят средства в банке, могут получить их в кассе или с помощью банкомата

понимает, что можно приобрести вещь, рассчитавшись за нее наличными или платежной картой, в том числе и бесконтактно на основе технологии NFC

знает, что есть разные виды карт и умеет их отличить: платежная, транспортная, карты торговых сетей и т. п.

знает, что оборотные и памятные монеты, несмотря на одинаковый номинал, могут иметь разную стоимость.

понимает, что иностранная валюта - это деньги, которые можно использовать для покупки товара или услуги за границей

знает, что деньги других стран можно обменять на гривну и наоборот

понимает, что разные валюты можно обменять на гривну в разном количестве

знает, что иностранную валюту можно приобрести в банке или обменном пункте

осознает, что национальная валюта - это один из символов государства

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Базовое среднее образование (9 класс):

знает, какие формы денег есть в Украине

осознает, что люди могут хранить деньги разными способами, в том числе и в банке

знает, что с людей могут взимать комиссию за снятие наличных с собственного счета

знает, что эмитентом карты может быть как банк, так и небанковское учреждение

знает, что можно открывать счета и платежные карты в иностранной валюте для использования за границей

знает, что в Украине запрещено производить расчеты в иностранной валюте

знает, что можно получать иностранную валюту из-за границы путем перевода

знает, какие финансовые учреждения осуществляют обмен валюты

имеет представление, что такое обменный курс

знает, что курсы валют могут изменяться

Профильное среднее образование (12 класс):

понимает роль, которую играют деньги в функционировании государства, развитии экономики

понимает, как происходят безналичные операции

знает понятие и особенности использования электронных денег

знает понятия "фиатные средства" и "виртуальные активы (цифровые валюты)"

понимает, что колебания валютных курсов вызваны экономическими и другими факторами; могут повлиять на стоимость товаров, сбережения и прибыль от инвестиций

Планирование и управление финансами

Дошкольное образование:

имеет элементарное представление о планировании бюджета

знает, что родители или другие законные представители за свою работу получают деньги, а затем определяют, что нужно купить эти средства для семьи.

знает, что желаемые покупки можно совершить сейчас или позже

Начальное образование (4 класс):

имеет представление о перечне основных доходов и расходов семьи

осознает, что обстоятельства непреодолимой силы могут изменить родственные планы бюджета

понимает понятия "заработная плата", "доходы" и "расходы"

Базовое среднее образование (9 класс):

понимает преимущества финансового планирования и составления бюджета

понимает, что нужно отслеживать все поступления и расходы

осознает зависимость собственного бюджета от бюджета семьи

знает о структуре бюджета: доходы (активные, пассивные) и расходы (обязательные и желаемые, а также регулярные, разовые и непредсказуемые), сбережения

осознает необходимость формирования подушки финансовой безопасности для обеспечения финансовой устойчивости в случае непредвиденных обстоятельств

Профильное среднее образование (12 класс):

знает разницу между простым учетом расходов и составлением бюджета

понимает актуальность мониторинга поступления и расходования денег во времени и направлениях

осознает необходимость отделения денег для уплаты регулярных счетов от средств на текущие расходы

понимает, почему для построения бюджета важно учитывать средние и долгосрочные перспективы в получении дохода, незапланированные (форс-мажорные) расходы и т. п.

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Обратите внимание, что каждый раздел разделен на подразделы. В них представлены другие навыки и знания в соответствии с темой и возрастом ребенка. Детальнее ознакомиться с полным документом можно по ссылке.