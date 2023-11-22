Что нужно делать по вечерам, чтобы быстрее похудеть: 10 правил

Мы отчаянно хотим похудеть, но холодные зимние вечера просто соблазняют съесть что-нибудь вкусное для поднятия настроения или выпить чашку сладкого какао. А порой от холода и усталости тянет к холодильнику, иначе сон не идет.

Когда вы пытаетесь похудеть, то очень важно есть здоровую пищу, регулярно заниматься спортом, больше двигаться. Но есть и небольшие изменения, которые вам понадобятся вечером, чтобы избавиться от лишних килограмм.

1. Вечера должны быть занятыми

Люди часто переедают по вечерам, потому что им скучно. Найдите себе занятие перед сном. Пусть это будет прогулка, чтение, ведение дневника, беседа с другом. Можно завести новое хобби - вязание, рисование. Это отличный способ отвлечься от еды, когда скучно.

2. Вовремя ложитесь спать

Если вы хотите похудеть, вам нужно достаточное количество сна. Установите четкий график и придерживайтесь его, чтобы полноценно высыпаться. Ложитесь спать вовремя, это поможет вам не бегать к холодильнику в поиске "чего бы перекусить".

3. Тренируйтесь по вечерам

Физическая активность вечером может также оказаться очень полезной. Два предостережения: не делайте упражнения прямо перед сном и не занимайтесь очень интенсивными видами спорта - это может ухудшить ваше качество сна. Старайтесь выйти на пробежку или сделать упражнения за два часа до отхода ко сну.

4. Не ешьте перед сном

Если вы ужинаете или перекусываете прямо перед сном, то это в разы снизит ваши усилия по снижению веса. И хотя фактическое время не имеет особого значения, многие люди, которые едят поздно вечером, выбирают высококалорийную пищу. А это приводит к набору веса. Поздний прием пищи, а также перекусы могут помешать вам нормально уснуть. Старайтесь не заходить на кухню за два часа до сна.

5. Соберите обед с собой

Вместо того чтобы пойти перекусить в обеденный перерыв в кафе или столовую, сэкономьте деньги и упакуйте обед накануне вечером. Питание вне дома часто тянет за собой употребление больше жира и соли. А в обеде с собой вы сможете выбрать более здоровые варианты - белки (миндаль) или кусочки индейки, цельнозерновые продукты, нежирная молочка, много овощей и фруктов.

6. Придерживайтесь графика

Если вы переедаете по вечерам, то это может быть из-за того, что вы недостаточно ели в течение дня. Лучший способ борьбы с этим - регулярно питаться. Таким образом, чтобы ваше тело запомнило, когда стоит ожидать еды. Перекус между обедом и ужином вполне допустим, но постарайтесь не переусердствовать.

7. Выключайте телевизор

Вам может нравиться просмотр телевизора во время ужина. Но такая трапеза вам пойдет не на пользу. Стоит сосредоточиться на том, что вы едите и не допустить переедания. Телевизор вас отвлекает от того, сколько и что вы едите.

8. Чистите зубы после ужина

Чтобы побудить себя избегать еды поздно вечером или ночью, возьмите в привычку чистить зубы после ужина. Если ваши зубы уже чисты, вы, вероятно, дважды подумаете, прежде чем перекусить перед сном. Не забудьте подождать не менее 60 минут, прежде чем чистить зубы, особенно сели вы съели что-то кислое, например, лимон.

9. Снимайте стресс

Стресс приводит к увеличению веса. Постарайтесь найти время для отдыха вечером. Техники глубокого дыхания и медитация осознанности - отличные способы расслабиться. Снижение уровня стресса также может творить чудеса с качеством и продолжительностью вашего сна.

10. Выключите свет

Сон в абсолютно темной комнате - еще одна привычка, которую стоит добавить в свой список. Это помогает вам лучше спать. Если вы пытаетесь похудеть и улучшить свое здоровье, закройте окна, чтобы заблокировать свет. Попробуйте плотные шторы. Уберите телефон и ноутбук как минимум за 30 минут до сна. Может помочь также маска для сна.