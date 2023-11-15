Эти 15 вещей замедляют ваш обмен веществ: что можно исправить

С возрастом процесс метаболизма начинает замедляться и это приводит к быстрой утомляемости, упадку сил и набору лишнего веса.

Метаболизм или обмен веществ - это химические процессы, которые помогают поддерживать жизнь. Благодаря процессу метаболизма ваше тело превращает еду, которую вы употребляете, в энергию, которая ему нужна.

Какие 15 вещей замедляют ваш метаболизм и что можно исправить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Ваши гены

Если ваше тело медленно сжигает калории во время отдыха или сна, вероятно, вы получили это от своих родителей через гены.

Поскольку гены изменить нельзя, сосредоточьтесь на своих привычках и больше занимайтесь спортом, ищите другие способы активности.

Ваши гормоны

Сбой гормонов может замедлить использование энергии вашим организмом. И это приводит к усталости. Некоторые состояния, такие недостаточная или сверхактивная щитовидная железа или диабет - являются заболеваниями, которые влияют на ваш метаболизм. Стресс также высвобождает гормоны, которые могут замедлить обмен веществ.

Если у вас есть заболевание, то отнеситесь к нему серьезно, начните лечение. И постарайтесь подавлять стрессы в их начальном состоянии.

Недостаток сна

Хороший сон позволяет вашему обмену веществ оставаться стабильным. Если вы недосыпаете, то организму становится сложнее эффективно использовать энергию. А это может повысить вероятность таких заболеваний, как диабет и ожирение.

Большинству взрослых необходимо 7-9 часов сна. Если у вас не получается столько спать, то проконсультируйтесь с врачом, чтобы улучшить свой сон.

Строгие диеты

То, как вы избавляетесь от лишнего веса, имеет значение. Если вы едите недостаточно, то метаболизм замедляется. Жесткие диеты при занятиях спортом приучают ваше тело обходиться меньшим количеством калорий. Это может иметь неприятные последствия и тело будет цепляться за калории, что усложнит процесс похудения.

Придерживайтесь реалистичного, а не радикального плана по снижению веса.

Модная соль

Морская соль стала сейчас очень популярна у гурманов и поваров. Ее сейчас можно найти на любой кухне. Но такой соли не хватает йода, который необходим щитовидной железе для управления обменом веществ.

Добавьте немного йодированной поваренной соли в свой рацион. Или употребляйте пищу, богатой йодом (например, креветки).

Недостаток влаги

Без достаточного количества H2O ваш метаболизм может остановиться. Не забывайте пить обычную чистую воду. Некоторые исследования показывают, что обычная вода помогает организму сжигать энергию и способствует снижению веса. При любой температуре вода помогает насытиться, так как вы съедаете меньше.

Пейте воду в течение дня. И употребляйте продукты, богатые влагой - арбузы, огурцы.

Кофе без кофеина

Это хороший вариант, если вы любите выпить чашку кофе перед сном. Но не стоит пропускать порцию кофеина утром, который запускает ваш метаболизм. Некоторые исследования показывают, что кофе может влиять на уровень сахара в крови. Но вам придется его ограничить, если у вас есть диабет.

Если вы не переносите кофеин, то замените его другими продуктами или напитками, которые помогут вашему метаболизму.

Нехватка кальция

Кальций вам нужен не только для костей. Это также ключевое питательное вещество для быстрого метаболизма. Многим людям его не хватает.

Существует много вкусных вариантов, которые помогут вам восполнить кальций. Например, молоко и молочные продукты. Также много кальция в крупах, апельсиновом соке, соевом или миндальном молоке, консервированном лососе, капусте и тофу.

У вас слишком тепло дома

Нагревать вашу спальню - приятно, но это не всегда хорошо для метаболизма. Высокая температура не дает вашему организму вырабатывать бурый жир, который насыщен клетками, сжигающими калории.

Постарайтесь снизить температуру в помещении перед сном. А еще, когда на улице холодно, помогут регулярные быстрые прогулки по вечерам.

Лекарства

Некоторые ваши лекарства могут замедлять метаболизм. К ним относятся многие антидепрессанты и некоторые нейролептики. Некоторые препараты, которые замедляют частоту сердечных сокращений, также могут иметь такой эффект.

Сообщите вашему врачу, если вас не устраивает препарат и объясните, в чем он создает проблему.

Сокращение углеводов

Конечно же, отказ от нездоровых углеводов может помочь вам контролировать свой вес и быстрее сжигать жир. Но вашему организму углеводы тоже нужны - для выработки инсулина. Низкоуглеводная диета на постоянной основе приведет к тому, что ваш организм будет меньше производить этого ключевого гормона. Ваш метаболизм будет замедляться, и вы не будете сжигать столько калорий, как раньше.

Получайте углеводы из фруктов, овощей, зерновых, богатых питательными веществами.

Ночной образ жизни

Полет в самолете с красными глазами или работа в ночную смену нарушают ваш естественный цикл сна и бодрствования (циркадные ритмы) вашего тела. Эти изменения могут привести к замедлению обмена веществ и другим проблемам, таким как диабет и ожирение.

Сбросьте биологические часы. Если вам приходится много ездить по ночам - выбирайте другое время отправление. Попросите начальство поменять вам рабочий график. Если оба варианта не подходят - обсудите с врачом, какие здоровые способы помогут вам наладить циркадные ритмы.

Изменения время приема пищи

Когда вы едите - имеет такое же большое значение, как и то, что вы едите. Пропуск приема пищи, перекус на ходу приводит к социальной и метаболической смене часовых поясов. Сдвиг времени приема пищи может нарушить обмен веществ и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Придерживайтесь постоянного графика приема пищи - обедайте и ужинайте вместе со всей семьей.

Хронический стресс

Когда вы находитесь в стрессовой ситуации, ваш организм вырабатывает гормон кортизол. Его цель - дать вам быстрый заряд энергии. Если вы застряли в зоне стресса, организм думает, что вас нужно бороться и продолжает вырабатывать кортизол. Высокий уровень этого гормона затрудняет использование инсулина организмом. Это тормозит ваш метаболизм и способствует увеличению веса.

Найдите способ снять стресс. Дышите глубоко, медитируйте. Найдите то, что вам нравится. Найдите тот способ, который работает для вас.

Диеты с высоким содержанием жиров

Употребление большого количества жирной пищи, такой как гамбургеры или сладости с жирным кремом, никогда не будет полезным для здоровья. Это меняет то, как ваше тело расщепляет пищу и питательные вещества. А также влияет на способность вашего организма использовать инсулин. Это называется резистентностью и ее связывают с ожирением и диабетом.

Ешьте больше фруктов и овощей, пейте достаточное количество воды. Добавьте в рацион фасоль, перец и моллюски.