Що потрібно робити вечорами, щоб швидше схуднути: 10 правил

Ми відчайдушно хочемо схуднути, але холодні зимові вечори просто спокушають з'їсти щось смачне для підвищення настрою або випити чашку солодкого какао. А часом від холоду та втоми тягне до холодильника, інакше сон не йде.

Яких 10 правил потрібно дотримуватися, щоб якнайшвидше позбутися зайвої ваги, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.

Коли ви намагаєтеся схуднути, дуже важливо їсти здорову їжу, регулярно займатися спортом, більше рухатися. Але є й невеликі зміни, які вам знадобляться ввечері, щоб позбавитися зайвих кілограмів.

1. Вечори мають бути зайнятими

Люди часто переїдають вечорами, бо їм нудно. Знайдіть собі заняття перед сном. Нехай це буде прогулянка, читання, ведення щоденника, розмова з другом. Можна завести нове хобі - в'язання, малювання. Це чудовий спосіб відволіктися від їжі, коли нудно.

2. Вчасно лягайте спати

Якщо ви хочете схуднути, вам потрібна достатня кількість сну. Встановіть чіткий графік та дотримуйтесь його, щоб повноцінно висипатися. Лягайте спати вчасно, це допоможе вам не бігати до холодильника в пошуку "чого б перекусити".

3. Тренуйтеся вечорами

Фізична активність увечері може виявитися дуже корисною. Два застереження: не робіть вправи перед сном і не займайтеся дуже інтенсивними видами спорту - це може погіршити вашу якість сну. Намагайтеся вийти на пробіжку або зробити вправи за дві години до сну.

4. Не їжте перед сном

Якщо ви вечеряєте або перекушуєте перед сном, то це в рази знизить ваші зусилля зі зниження ваги. І хоча фактичний час не має особливого значення, багато людей, які їдять пізно ввечері, вибирають висококалорійну їжу. І це призводить до набору ваги. Пізній прийом їжі, а також перекушування можуть перешкодити вам нормально заснути. Намагайтеся не заходити на кухню за дві години до сну.

5. Зберіть обід із собою

Замість того щоб піти перекусити в обідню перерву в кафе або їдальню, заощадьте гроші та запакуйте обід напередодні ввечері. Харчування поза домом часто тягне за собою вживання більше жиру та солі. А в обід з собою ви зможете вибрати більш здорові варіанти - білки (мигдаль) або шматочки індички, цільнозернові продукти, нежирна молочка, багато овочів і фруктів.

6. Дотримуйтесь графіка

Якщо ви переїдаєте вечорами, це може бути через те, що ви недостатньо їли протягом дня. Найкращий спосіб боротьби з цим - регулярно харчуватися. Таким чином, щоб ваше тіло запам'ятало, коли варто чекати на їжу. Перекус між обідом і вечерею цілком допустимо, але постарайтеся не перестаратися.

7. Вимикайте телевізор

Вам може подобатися телевізор під час вечері. Але така трапеза вам піде не на користь. Варто зосередитись на тому, що ви їсте і не допустити переїдання. ТБ вас відволікає від того, скільки та що ви їсте.

8. Чистить зуби після вечері

Щоб спонукати себе уникати їжі пізно увечері чи вночі, візьміть у звичку чистити зуби після вечері. Якщо ваші зуби вже чисті, ви, мабуть, двічі подумаєте, перш ніж перекусити перед сном. Не забудьте почекати не менше 60 хвилин, перш ніж чистити зуби, особливо якщо ви з'їли щось кисле, наприклад, лимон.

9. Знімайте стрес

Стрес призводить до збільшення ваги. Постарайтеся знайти час для відпочинку увечері. Техніки глибокого дихання та медитація усвідомленості - відмінні способи розслабитися. Зниження рівня стресу також може творити чудеса з якістю та тривалістю вашого сну.

10. Вимкніть світло

Сон в абсолютно темній кімнаті - ще одна звичка, яку варто додати до свого списку. Це допомагає вам краще спати. Якщо ви намагаєтеся схуднути та покращити своє здоров'я, закрийте вікна, щоб заблокувати світло. Спробуйте щільні штори. Приберіть телефон та ноутбук щонайменше за 30 хвилин до сну. Може допомогти маска для сну.