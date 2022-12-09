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Как уберечь женскую энергию, даже если все плохо. Профессиональные советы психолога

Новина українською →
Пятница 09 декабря 2022 20:02
Как уберечь женскую энергию, даже если все плохо. Профессиональные советы психолога Фото: Как уберечь женскую энергию (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Если утром у вас хватает сил только на то, чтобы проснуться и приготовить кофе, то о какой продуктивной работе и счастливых отношениях может идти речь?

Как не растратить женскую энергию во время войны, знает психолог Алена Щербань .

Куда исчезает энергия?

“Энергия – самый ценный ресурс, который есть у человека. Это запас сил, который нам нужен для продуктивной работы и хорошего самочувствия. Так что если утром ваш заряд почти на нуле, это значит только одно: вы тратите энергии больше, чем получаете", – рассказывает Алена Щербань.

Каждый человек, независимо от пола, имеет мужскую и женскую энергию. Женская – кроткая и конструктивная сила, которая помогает любить и наслаждаться жизнью. Мужская – направлена на отстаивание собственных интересов. Обе энергии развиты в человеке на разном уровне и активируются в зависимости от ситуации.

Впрочем, существует пропорция, при которой женщина чувствует себя гармонично – это 75% женской энергии и 25% мужской. Куда исчезает энергия? У нее много врагов: стресс, страх и тревожность, токсические отношения, вредные привычки, эмоциональная зависимость… К счастью, потерянную энергию можно восстановить.

Отдыхайте правильно

Листание новостей в Telegram – не отдых, а гарантированная доза стресса, поскольку позитивом новости радуют редко. Стресс не только разрушает нервные клетки, но и блокирует доступ новой энергии.

Активировать правильные энергетические потоки поможет движение, поэтому не сидите на месте – почаще гуляйте на свежем воздухе. Природа – лучший источник энергии.

Вы, вероятно, замечали, что после прогулки происходит определенная перезагрузка: вы наполняетесь силами, в голове появляются новые идеи, формируются цели, возникает мотивация. Забудьте о смартфоне и наслаждайтесь природой.

Как уберечь женскую энергию, даже если все плохо. Профессиональные советы психолога

Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Живите сейчас

Даже во время войны нужно жить здесь и сейчас. Мы теряем энергию, когда вычеркиваем свое присутствие в реальности и мыслями устремляемся в будущее.

"Куплю новое платье уже после войны", "Зайду в ресторан, когда война закончится". Существование между прошлым и будущим высасывает из нас последние капли энергии.

Совет психолога: не откладывайте удовольствие на потом. Выпейте ароматный кофе с круасаном в любимом в кафе, сходите в кинотеатр, в конце концов приобретите платье, которое вам нравится. Маленькие радости – это тоже источник энергии.

Займитесь спортом или танцами

Если вы заметили, что обычные жизненные ситуации – очередь в магазине, пятно на новых джинсах – быстро выводят вас из равновесия, значит ваша женская энергия трансформируется в агрессию. Не беспокойтесь, во время войны это неудивительно.

Впрочем, негатив нужно куда-то девать, и самый лучший помощник в этом – спорт. Занятия в спортзале высвобождают отрицательную энергию, а ее место заполняется положительной энергией.

Не забывайте и о медитациях – это самый простой способ соединиться со своим внутренним "я" и наполниться новыми силами.

Снимите блок

Наполняться энергией женщине мешают психологические блоки. Например, когда вы смотрите на себя в зеркало и говорите что-то вроде: "Я некрасива, поэтому не заслуживаю быть счастливой". Вот это и есть ментальный блок, который не дает вам наполниться новыми силами.

В больших количествах женская энергия тратится на скрытые обиды, злобу или неоправданные ожидания относительно партнера. Снять блок самостоятельно очень тяжело. Желательно обратиться за помощью квалифицированного психолога.

Как уберечь женскую энергию, даже если все плохо. Профессиональные советы психолога

Фото: Алена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Хвалите себя

Не секрет, что мнения материальны. Поэтому хвалите себя за каждое достижение, каждое хорошо выполненное задание ("Я молодец, я успешна!").

Наполняя каждое свое действие положительными смыслами, вы получаете порцию женской энергии. Вообще, ежесекундно будьте женственной. Не забывайте о легкости и женственности в движениях, одежде, жестах, улыбке.

Обращайтесь за помощью мужчин

Быть независимой женщиной, которая все может сделать сама – это, конечно, круто. Но на женскую энергию такая позиция оказывает плохое влияние. Иногда нужно забыть о девизе: "Я все могу сама!" и попросить мужчину о помощи.

Это оказывает положительное влияние на раскрытие вашей женской энергии, а также позволяет мужчине почувствовать себя мужчиной.

Заботьтесь о себе

Первое правило выживания в экстремальной ситуации: сначала позаботься о себе, а потом помогай другим. В это непростое время не забывайте о собственном здоровье.

По статистике, около 30% процентов болевших украинцев отложили визит к врачу в связи с войной. Это неправильно.

Если вам нужно поставить пломбу – немедленно идите к стоматологу, поскольку вы будете терять долю энергии до тех пор, пока не решите проблему.

То же касается питания и косметологических процедур. Чувствовать себя счастливой можно только тогда, когда вы уверены в своих силах.

Ранее психолог также рассказала, как выжить этой зимой без света.

Кроме того, Алена Щербань дала советы людям, которые столкнулись с бедой под названием игромания.

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