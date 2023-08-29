Что нужно обязательно купить на зиму уже в сентябре: все предметы из этого списка вам точно понадобятся

В этом году прогнозы на зиму пока не вселяют оптимизма и стоит позаботиться, чтоб вы и ваша семья имели все необходимое на случай любых форс-мажоров.

Украинцы в прошлом году, опасаясь холодной зимы в тяжелых условиях, бросились скупать все, что сможет им значительно облегчить жизнь. И действительно, очень много предметов из этих списков оказались невероятно полезными.

Что же стоит купить на зиму уже в сентябре - читайте в материале Styler.

Что пригодилось украинцам прошлой зимой

В посте специалиста по маркетингу Евгения Шевченко, который он опубликовал на Facebook, украинцы рассказали, какие именно приобретения в прошлом году помогли им пережить сложную зиму.

Очень теплые спортивные костюмы (купили всей семье) и электроодеяла.

Световые игрушки для малыша.

Светильники на батарейках по всему дому.

Разнообразные павербанки и шнуры для роутера

Термосы и термоспот

Гирлянды на батарейках, газовый туристический пальник, инвертор на 1 кВт.

Генератор

Большие свечи

Баллончик с мини-конфоркой

Лампочка с USB под павербанк

Павербанк для ноутбука

Интернет, который не зависит от электричества

Инвертор с аккумуляторами

Настольные игры

Флисовые пледы

Фонарики всех моделей и конфигураций

Термобелье

Коты и собаки

В целом, каждый выживал и согревался как мог во время многочасовых отключений электроэнергии по всей Украине.

Личный опыт

Во время первых отключений электроэнергии, которые длились от 10 до 18 часов, мы с дочкой запаслись свечками и веселыми гирляндами на батарейках.

Также сделали запас воды, сублимированной еды, приготовили несколько маленьких фонариков и достали с антресоли лампочку, которая держит 4 часа без подзарядки - ее купили когда-то до войны в качестве настольной, но потом убрали за ненадобностью.

Первые опыты многочасовых бдений без электроэнергии раскрыли нам проблемы посерьезнее. В доме нет центрального отопления, только котел, газово-электрический.

А значит, при отключениях света, он становился абсолютно бесполезным агрегатом, так как не мог отапливать жилье и греть воду. И единственная радость - газовая плита, на которой можно согреть еду и чайник. И которой отопить 40 кв. метров никак нельзя.

В ход пошли спальные мешки, шерстяные пледы, термобелье, носки, горячий чай и кот. Интернета нет, батарея компьютера выдерживает максимум 2-3 часа. Телефоны садятся очень быстро.

Обычные ручные фонарики и свечки - это хорошо, с ними можно передвигаться по дому или на улице. Но в целом, эти источники света очень слабые для выполнения какой-либо домашней работы. Например, приготовить с ними еду - тот еще квест, который заканчивается порезами и ожогами.

Я абсолютно не пожалела, что не стала покупать электропростынь - она тоже была бы бесполезной. А вот термобелье и шерстяные вязаные пледы с носками оказались очень полезными.

И кот действительно в таких условиях очень полезный член семьи. Во-первых, он отличный источник тепла. А во-вторых, гладить кота очень полезно, это снимает стресс.

Что же действительно стоит покупать на зиму

Цены в начале осени на предметы первой необходимости еще будут умеренные, а значит запасаться различными изобретениями человечества, которые помогут вам пережить зиму, стоит уже сейчас. И сделать заявку провайдеру, который протянет вам интернет, независящий от электричества - тоже стоит сейчас.

Генератор, EcoFlow или инвектор или хотя бы бесперебойник - это, что позволит вам зарядить телефоны, ноутбуки, книжки для чтения и другую мелкую оргтехнику.

При выборе аппарата учитывайте свои потребности, так как генератор нельзя поставить в квартире, а дорогой EcoFlow нет смысла покупать только для зарядки ноутбука - специальный павербанк обойдется в разы дешевле.

Лампы, гирлянды, любые светильники на батарейках, аккумуляторах или USB - они не согреют, но не дадут сойти с ума в кромешной тьме. Свечи тоже пригодятся, особенно те, которые долго горят.

Термобелье, теплые пижамы, спортивные костюмы, теплые носки - эти вещи просто незаменимы.

Теплые пледы, одеяла, спальники и даже палатки. Поверьте, вы начнете все это использовать сразу и одновременно, если в вашей квартире станет около +8 градусов тепла.

Налобный фонарик, карманные фонарики - именно налобный фонарик спас нас прошлой зимой от повышенного бытового травматизма.

Если у вас квартира с электрической плитой - маленькую туристическую плитку с баллоном. Берите только сертифицированную и у проверенного продавца. Также хорошо себя зарекомендовали специальные туристические спиртовые свечки и даже ноу-хау - свечки в жестяных банках. На них можно согреть кружку воды.

Если у вас частный дом или есть удобный двор - вам пригодятся мангалы. На них действительно можно приготовить еду, если электричества нет очень долго.

Павербанки - чем больше, тем лучше. Они пригодятся вам абсолютно все.

Термосы. По одному на каждого члена семьи + несколько для приготовления еды и один большой, запасной. Можно поставить термоспот, который будет долго держать тепло.

Запас воды - лучше всего поставить несколько упаковок и бутлей по 5 литров в запечатанном виде.

Небольшой запас еды, которую можно приготовить быстро - растворимые супы, каши, какао, горячий шоколад, бульоны. Запас домашней консервации и покупные консервы - мясные и рыбные. Арахисовая паста, варенье, орешки - для поддержания сил.

Запас батареек, лампочек, спичек - можно посчитать, сколько вам нужно на все гаджеты и закупить с запасом. Лучше брать оптом.

Небольшое радио на батарейках - на случай, если возникнут проблемы со связью.

Влажные салфетки, одноразовый душ в пакетах - если долго не будет горячей воды или условий, чтобы принять нормальный душ.

И еще - осенью старайтесь часть денег держать наличными, так как при перебоях в работе электроэнергии, рассчитаться по терминалу будет сложно.