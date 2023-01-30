Эти продукты провоцируют воспаление в организме: от чего следует отказаться

Очень часто возникают ситуации, когда казалось при бы здоровом образе жизни постоянно возникает слабость, проблемы с кожей и не удается снизить вес. И причиной чаще всего являются хронические воспалительные процессы, которые могут возникать из-за вредных продуктов.

Об этом сообщила гастроэнтеролог и диетолог Юлия Гудима в Instagram .

Почему возникает воспаление

Воспаление - это защитная реакция организма направленная на борьбу с инородными факторами - вирусами, бактериями и токсинами.

Часто воспаление переходит в хронический процесс и становится причиной целого ряда проблем от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии к болезни Альцгеймера.

"Еще в 2018 году в журнале Nutrition in Clinical Practice опубликовано исследование, подтверждающее, что пища, которую мы употребляем, является одним из основных факторов воспаления", - говорит врач.

Какие продукты вредны

Диетолог выделила основные группы продуктов, при системном потреблении которых здоровье будет под угрозой.

Сахар

Такой продукт провоцирует воспаление, ведет к росту патогенной флоры в кишечнике и ускоряет старение.

Замена белого сахара на природные сухофрукты и мед при одинаковой калорийности снижает уровень С-реактивного белка и позволяла быстрее снизить вес.

Жареные продукты

Такие продукты вредны организму, ведь образуются при высоких температурах. Следует выбрать здоровые методы обработки пищи - тушение, варка и на пару.

Рафинированные крупы

Белая мука, выпечка на основе такой муки, все возможные хлопья и запариваемые кипятком крупы - лишены пользы и действуют на организм так же как и сахар. Они повышают уровень глюкозы, инсулина и воспалительных цитокинов.

Поэтому выбирать всегда следует цельные крупы и цельнозерновую муку.