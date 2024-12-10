Что посмотреть в кино: 5 премьер этой недели, которые подарят незабываемые впечатления

"СуперПАПА"

Трогательная французская комедия. Главный герой, Том, - успешный стендап-комик, больше привыкший к сцене, чем к сказкам на ночь. Но когда суд назначает его опекуном собственного сына, его безмятежная жизнь кардинально меняется.

"Сборы ОСББ"

Новая актуальная украинская комедия с Ольгой Сумской, Женей Яновичем и другими звездами. Фильм рассказывает о жителях многоэтажки, которые собираются обсудить покупку общего генератора на зиму. Однако его мощности на всех не хватит, а вопрос "кого оставить без тепла?" обостряет старые конфликты между соседями...

"Дева Мария: Мать Христа"

Новый взгляд на историю жизни Девы Марии, которая после божественного знамения о рождении Сына Божьего была вынуждена убегать со своим мужем от преследования римских легионеров, которых наслал царь Ирод, озабоченный пророчеством о своем скором падении...

"Месье Азнавур"

"Месье Азнавур" - это увлекательная кинолента, рассказывающая историю жизни одного из величайших французских певцов - Шарля Азнавура. Фильм охватывает значительную часть его жизненного пути, начиная с непростой юности, заканчивая его мировым признанием. Читайте также 4 причины посмотреть фильм о легендарном шансонье.

"Дом нечисти"

Психологический триллер с элементами ужаса, держащий в напряжении от начала до конца. Фильм рассказывает историю молодой женщины Эммы, которая, спасаясь от жестокого отчима, устраивается сиделкой к пожилой сумасшедшей госпоже Беловой. С первого взгляда, все кажется спокойным, но со временем Эмма начинает замечать странные вещи, происходящие в доме.