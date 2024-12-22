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Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматов

Воскресенье 22 декабря 2024 12:00
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Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматов Фото: Женские духи на подарок на праздники женские духи на подарок на праздники (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Новогодние праздники - идеальный повод порадовать близких подарками. Если вы хотите подарить что-то элегантное и одновременно универсальное, духи станут отличным выбором.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает топ-10 ароматов, которые подойдут для женщин разного возраста, стиля и вкуса.

Как выбрать аромат?

Чтобы не ошибиться, учитывайте личный стиль женщины. Если она любит классику - выбирайте Chanel или Dior, для любительниц оригинальных решений подойдут Tom Ford или Mugler. И помните: красиво оформленный подарок с искренними пожеланиями всегда оставляет лучшие впечатления.

Новогодние праздники уже близко, так что выбирайте аромат и создавайте незабываемое праздничное настроение!

Chanel Coco Mademoiselle Chanel Coco Mademoiselle

Этот легендарный аромат с цветочно-восточными нотами покоряет сердца уже не одно десятилетие. Элегантный, женственный и утонченный, он идеально подходит как для романтических вечеров, так и для повседневного использования.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматовLancôme La Vie Est Belle

Универсальный аромат с нотами ириса, пачули, ванили и груши, который создает атмосферу праздника. Он символизирует радость жизни, поэтому станет отличным подарком для оптимистичной и утонченной женщины.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматовDior J'adore

J'adore от Dior - это выбор для женщин, которые любят цветочные ароматы. Его насыщенный букет из жасмина, розы и иланг-иланга сделает праздничные моменты еще более волшебными.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматовYves Saint Laurent Libre

Аромат, сочетающий нежность лаванды с чувственными нотами апельсинового цвета и ванили. Libre - идеальный подарок для смелой и уверенной в себе женщины.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматовTom Ford Black Orchid

Роскошный восточно-цветочный аромат с насыщенными нотами черной орхидеи, специй и шоколада. Этот парфюм подходит для женщин, которые выбирают нестандартные и выразительные решения.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматовGiorgio Armani Si

Нежный и одновременно глубокий аромат с нотами черной смородины, фрезии, ванили и древесины. Его утонченность сделает каждую женщину еще более очаровательной.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматов

Gucci Bloom

Это аромат для тех, кто любит цветочные композиции. Жасмин, тубероза и рангунский плющ создают ощущение прогулки по цветущему саду.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматовMugler Alien

Экстраординарный аромат с нотами жасмина, древесины и амбры. Alien подходит для ярких и уверенных в себе женщин, которые любят быть в центре внимания.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматовMarc Jacobs Daisy

Легкий, свежий и непринужденный аромат с нотами земляники, грейпфрута и белого кедра. Идеальный подарок для молодых женщин, которые ценят простоту и естественность.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматов

Jo Malone Peony & Blush Suede

Этот аромат сочетает нежные ноты пиона и фруктовую свежесть яблока. Jo Malone славится своей минималистичной роскошью, что делает этот парфюм универсальным подарком.

Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматов

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В материале использованы источники - Makeup, Notino, Brocard, Fragrantica.ua.

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