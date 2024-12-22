Что подарить женщинам из духов на новогодние праздники: 10 беспроигрышных ароматов

Новогодние праздники - идеальный повод порадовать близких подарками. Если вы хотите подарить что-то элегантное и одновременно универсальное, духи станут отличным выбором.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает топ-10 ароматов, которые подойдут для женщин разного возраста, стиля и вкуса.

Как выбрать аромат?

Чтобы не ошибиться, учитывайте личный стиль женщины. Если она любит классику - выбирайте Chanel или Dior, для любительниц оригинальных решений подойдут Tom Ford или Mugler. И помните: красиво оформленный подарок с искренними пожеланиями всегда оставляет лучшие впечатления.

Новогодние праздники уже близко, так что выбирайте аромат и создавайте незабываемое праздничное настроение!

Chanel Coco Mademoiselle Chanel Coco Mademoiselle

Этот легендарный аромат с цветочно-восточными нотами покоряет сердца уже не одно десятилетие. Элегантный, женственный и утонченный, он идеально подходит как для романтических вечеров, так и для повседневного использования.

Lancôme La Vie Est Belle

Универсальный аромат с нотами ириса, пачули, ванили и груши, который создает атмосферу праздника. Он символизирует радость жизни, поэтому станет отличным подарком для оптимистичной и утонченной женщины.

Dior J'adore

J'adore от Dior - это выбор для женщин, которые любят цветочные ароматы. Его насыщенный букет из жасмина, розы и иланг-иланга сделает праздничные моменты еще более волшебными.

Yves Saint Laurent Libre

Аромат, сочетающий нежность лаванды с чувственными нотами апельсинового цвета и ванили. Libre - идеальный подарок для смелой и уверенной в себе женщины.

Tom Ford Black Orchid

Роскошный восточно-цветочный аромат с насыщенными нотами черной орхидеи, специй и шоколада. Этот парфюм подходит для женщин, которые выбирают нестандартные и выразительные решения.

Giorgio Armani Si

Нежный и одновременно глубокий аромат с нотами черной смородины, фрезии, ванили и древесины. Его утонченность сделает каждую женщину еще более очаровательной.

Gucci Bloom

Это аромат для тех, кто любит цветочные композиции. Жасмин, тубероза и рангунский плющ создают ощущение прогулки по цветущему саду.

Mugler Alien

Экстраординарный аромат с нотами жасмина, древесины и амбры. Alien подходит для ярких и уверенных в себе женщин, которые любят быть в центре внимания.

Marc Jacobs Daisy

Легкий, свежий и непринужденный аромат с нотами земляники, грейпфрута и белого кедра. Идеальный подарок для молодых женщин, которые ценят простоту и естественность.

Jo Malone Peony & Blush Suede

Этот аромат сочетает нежные ноты пиона и фруктовую свежесть яблока. Jo Malone славится своей минималистичной роскошью, что делает этот парфюм универсальным подарком.