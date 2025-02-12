Что одеть на День святого Валентина: Андре Тан поделился идеями образов, чтобы сиять ярче всех

Известный украинский модельер Андре Тан, который ранее назвал антитренды 2025 года , с которыми точно следует попрощаться, рассказал, какие образы можно взять себе на заметку на День всех влюбленных.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Total red look

Total red look - это смелый и стильный выбор для Дня Святого Валентина, который идеально передает атмосферу праздника любви. Этот образ включает в себя красный цвет от головы до пят, что делает его ярким и выразительным.

"Первая идея - максимально стандартная. Total red look. Ну что тут придумывать: красное платье или топ плюс красная юбка, красные губы, макияж в красных оттенках. Это может выглядеть немного вызывающе, поэтому берем простые ткани и минималистичные фасоны, чтобы образ не был сильно кричащим", - отметил стилист.

Для завершения образа выберите романтичную прическу - легкие локоны, пучок или стильную косу.



Андре Тан рассказал про стильные образы на 14 февраля (скриншот)

Красные или бордовые кружевные колготки

Кружевные колготки красного или бордового оттенка могут быть ярким акцентом в образе, особенно если основная одежда более нейтральная (например, черное платье или черные туфли). Это идеально подходит для тех, кто хочет сделать акцент на яркости и выразительности.

"Просто добавляем их к образу или делаем полностью образ в черных оттенках, можно миксовать с красной юбкой", - отметил Тан.



Андре Тан рассказал про стильные образы на 14 февраля (скриншот)

Атласное платье в бельевом стиле

Атласное платье в бельевом стиле - это один из самых элегантных и сексуальных выборов для особых случаев, в том числе для Дня святого Валентина. Такое платье сочетает в себе утонченность и чувственность, создавая женственный и соблазнительный образ.

"А если вы хотите отойти от красного цвета, выбирайте атласное платье в бельевом стиле. Например, нежно-розовое, молочное или цвета шампань. И тут следует сделать акцент на макияже. Классический вариант на 14 февраля - с красными губами", - подчеркнул Тан.



Андре Тан рассказал про стильные образы на 14 февраля (скриншот)

Корсет

Образы с корсетами - это мощный способ добавить элегантности, изысканности и немного драматизма в ваш наряд на День влюбленных. Корсет не только подчеркивает талию, но и делает образ более женственным и выразительным.