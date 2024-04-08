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Что никогда не едят члены британской королевской семьи: "запретных" продуктов всего четыре

Какие блюда не едят члены королевской семьи (фото: Getty images)
Автор: Полина Иваненко

Интерес к королевской семье Великобритании не угасает годами, но некоторые факты остаются в секрете. Впрочем, потом они все равно "всплывают". Так случилось и с информацией о том, какие продукты не едят представители королевской семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что никогда не едят члены королевской семьи

Как оказалось, таких продуктов четыре. И если одни "запрещены" исключительно для безопасности, то другие "вето" могут показаться вам странными.

Первыми двумя продуктами, которые никогда не добавляют в блюда для королевской семьи, оказались обычные овощи - лук и чеснок . Это правило даже подтверждала Камилла, когда в 2018 году рассказала, что действительно не ест чеснок.

Еще один продукт, который "запрещено" есть представителям королевской семьи - моллюски . Здесь все просто. Они не едят моллюсков во время туров и различных мер, чтобы банально не отравиться.

Какое блюдо "запретил" Чарльз III (фото: Getty images)

А четвертый продукт, от которого королевская семья отказалась благодаря Чарльзу III, это фуа-гр . Это блюдо, которое готовят из утиной или гусиной печени, исключили из всех меню. Все потому, что фуа-гра характерна неэтическим способом приготовления.

За это решение организация прав животных РЕТА поблагодарила короля. Известно, что фуа-гра - деликатес, но это блюдо делают из аномально увеличенной печени птиц, которых кормят насильно.

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