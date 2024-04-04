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Король Чарльз III впервые открывает двери королевского дворца для туристов

Четверг 04 апреля 2024 16:28
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Король Чарльз III впервые открывает двери королевского дворца для туристов Чарльз III сделал важное заявление о дворце (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Король Чарльз III объявил, что этим летом обе королевские резиденции будут принимать посетителей в ранее невиданные просторы с помощью билетных туров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Вalmoral Estates.

Чарльз III впервые открывает двери королевского дворца для туристов

Посещение шотландской резиденции короля Карла III - замка Балморал станет доступным для туристов.

Роскошное имение, где часто гуляла королева Елизавета II, всегда было закрыто для публики с момента окончания своего строительства в 1855 году. У посетителей была возможность только насладиться видом садов.

Но с 1 июля и по 4 августа, туристы смогут побывать в нескольких помещениях, которыми непосредственно пользовались Елизавета II, Чарльз III и его жена королева-консорт Камилла.

Посетители смогут узнать историю происхождения имения, а также как проводили свои летние каникулы разные поколения королевской семьи.

Король Чарльз III впервые открывает двери королевского дворца для туристовКороль Чарльз III впервые открывает двери королевского дворца для туристов

Вид королевского дворца (фото: balmoralcastle.com)

Зеленая комната, где усопшая королева незадолго до своей смерти встретилась с Лиз Трасс, Красный коридор, где в начале этого года Чарльз III провел встречу с Риши Сунаком - станут открытыми для посторонних глаз.

Туристы также смогут увидеть королевские столовые, гостиные замка и лобби пажей. А еще в залах Балморала будет представлена часть коллекции акварелей короля Карла, наряды, которые носили монарх, королева Камилла, покойная королева Елизавета и даже ее мать.

Желающие смогут зайти в замок в составе небольших групп - не более 40 человек в день, приобретя билет за 100 фунтов, а за 150 фунтов желающим организуют послеобеденные чаепития.

Раньше мы рассказывали, как Чарльз III нарушил важную королевскую традицию.

Также читайте, как Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы больным раком.

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Чарльз III Королевская семья
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