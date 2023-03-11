Названы продукты, которые способны вызывать неприятный запах изо рта

Плохой запах изо рта способны вызвать не только лук и чеснок, но и другие продукты, которые могут оказаться полной неожиданностью, поскольку многие из них обладают приятным ароматом.

Об этом сообщил стоматолог Родион Крамаренко в Instagram .

Кофе

Это наиболее часто используемый продукт, вызывающий запах изо рта - кофе. Все потому, что кофе следует запивать стаканом воды. Это позволит избежать сухости полости рта, размножения бактерий и устранить или притупить неприятный запах.

Тунец и рыба

Идеальный перекус в виде сэндвича с тунцем может стать причиной неприятного рыбного запаха. Для того чтобы справиться с проблемой - носите с собой маленькую щетку и пасту.

"При отсутствии средств гигиены с собой - воспользуйтесь жевательной резинкой без сахара, она поможет стимулировать выделение слюны и вымыть остатки пищи, оставшиеся на зубах", - говорится в сообщении.

Чеснок и лук

По словам стоматолога, соединения, входящие в эти продукты, вызывают запах изо рта, а также активно всасываются в кровь и оттуда, попадая в легкие, делают выдыхаемый неприятным воздух.

Для временного решения проблемы можно использовать зубную пасту, щетку и зубную нить. Однако надолго запах все равно "не уйдет". Поэтому можно просто не употреблять эти полезные продукты на работе или перед важными встречами.

Молочные продукты

Чтобы извлечь пользу от перекуса и избежать неприятного запаха изо рта до вечера, обязательно используйте пасту и щетку после еды. Как вариант можно использовать ополаскиватель для полости рта или жевательную резинку без сахара.

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