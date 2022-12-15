Как помочь ребенку во время прорезывания зубов и что запрещено делать

Прорезывание зубов у ребенка по праву считается одним из главных событий первого года жизни, а также важным этапом его физиологического развития. Этот период очень часто становится настоящей пыткой для ребенка и его родителей. Поэтому важно оказать правильную помощь ребенку.

Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram .

Когда прорезываются зубы у детей

Прорезывание зубов - необходимый период развития, который проходят все детки. Иногда он бывает достаточно болезненным для детей.

Зубы у детей обычно прорезаются в 6 - 9 мес. Однако, есть случаи, когда ребенок в 4 месяца уже имеет зуб, или они появляются только в 12 месяцев.

Стоматолог говорит, что ускорить или изменить последовательность дентации невозможно ничем.

К основным симптомам прорезывания зубов у ребенка относят:

болят и краснеют десна, где проходит зуб;

на лице появляется сыпь;

могут тереть ушко;

все грызут и тянут в рот;

более беспокойны и раздражительны, чем обычно;

повышение температуры до 38°С;

плохо спят и ухудшается аппетит;

иногда появляется диарея.

Как помочь ребенку

Стоматолог назвала, чем родители могут помочь ребенку:

массировать десну охлажденными грызунцами (не замороженными);

давать ребенку грызть резиновые прорезыватели;

силиконовые напальчники;

частое прикладывание к груди;

если ребенку болит и он очень не спокоен, то можно дать парацетамол (Панадол), ибупрофен (Нурофен). Дозировка соответственно веса ребенка.

Чего нельзя делать

При прорезывании зубов у ребенка родителям важно быть осторожными. Все потому, что это сложный период в жизни ребенка и стоит не навредить ему. В частности, запрещено делать:

одевать ребенку разные янтарные бусы, браслеты. Это приводит к удушению и травме рта;

не использовать местные мази/гели для обезболивания на основе лидокаина - развивается дыхательная недостаточность и судороги. На основе бензокаина - поражает эритроциты, что приводит к метгемоглобинемии, тогда снижается способность красных кровяных телец переносить кислород.

Врач отмечает, что такие мази мало времени находятся во рту и ребенок быстро их проглатывает. А последствия могут быть серьезными.