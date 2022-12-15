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Как помочь ребенку во время прорезывания зубов и что запрещено делать

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Четверг 15 декабря 2022 08:03
Как помочь ребенку во время прорезывания зубов и что запрещено делать Как помочь ребенку во время прорезывания зубов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Прорезывание зубов у ребенка по праву считается одним из главных событий первого года жизни, а также важным этапом его физиологического развития. Этот период очень часто становится настоящей пыткой для ребенка и его родителей. Поэтому важно оказать правильную помощь ребенку.

Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.

Когда прорезываются зубы у детей

Прорезывание зубов - необходимый период развития, который проходят все детки. Иногда он бывает достаточно болезненным для детей.

Зубы у детей обычно прорезаются в 6 - 9 мес. Однако, есть случаи, когда ребенок в 4 месяца уже имеет зуб, или они появляются только в 12 месяцев.

Стоматолог говорит, что ускорить или изменить последовательность дентации невозможно ничем.

К основным симптомам прорезывания зубов у ребенка относят:

  • болят и краснеют десна, где проходит зуб;
  • на лице появляется сыпь;
  • могут тереть ушко;
  • все грызут и тянут в рот;
  • более беспокойны и раздражительны, чем обычно;
  • повышение температуры до 38°С;
  • плохо спят и ухудшается аппетит;
  • иногда появляется диарея.

Как помочь ребенку

Стоматолог назвала, чем родители могут помочь ребенку:

  • массировать десну охлажденными грызунцами (не замороженными);
  • давать ребенку грызть резиновые прорезыватели;
  • силиконовые напальчники;
  • частое прикладывание к груди;
  • если ребенку болит и он очень не спокоен, то можно дать парацетамол (Панадол), ибупрофен (Нурофен). Дозировка соответственно веса ребенка.

Чего нельзя делать

При прорезывании зубов у ребенка родителям важно быть осторожными. Все потому, что это сложный период в жизни ребенка и стоит не навредить ему. В частности, запрещено делать:

  • одевать ребенку разные янтарные бусы, браслеты. Это приводит к удушению и травме рта;
  • не использовать местные мази/гели для обезболивания на основе лидокаина - развивается дыхательная недостаточность и судороги. На основе бензокаина - поражает эритроциты, что приводит к метгемоглобинемии, тогда снижается способность красных кровяных телец переносить кислород.

Врач отмечает, что такие мази мало времени находятся во рту и ребенок быстро их проглатывает. А последствия могут быть серьезными.

Раньше мы называли повседневные привычки, которые портят зубы детей.

Также мы писали, как правильно выбрать зубной ополаскиватель.

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