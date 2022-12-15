Как помочь ребенку во время прорезывания зубов и что запрещено делать
Прорезывание зубов у ребенка по праву считается одним из главных событий первого года жизни, а также важным этапом его физиологического развития. Этот период очень часто становится настоящей пыткой для ребенка и его родителей. Поэтому важно оказать правильную помощь ребенку.
Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.
Когда прорезываются зубы у детей
Прорезывание зубов - необходимый период развития, который проходят все детки. Иногда он бывает достаточно болезненным для детей.
Зубы у детей обычно прорезаются в 6 - 9 мес. Однако, есть случаи, когда ребенок в 4 месяца уже имеет зуб, или они появляются только в 12 месяцев.
Стоматолог говорит, что ускорить или изменить последовательность дентации невозможно ничем.
К основным симптомам прорезывания зубов у ребенка относят:
- болят и краснеют десна, где проходит зуб;
- на лице появляется сыпь;
- могут тереть ушко;
- все грызут и тянут в рот;
- более беспокойны и раздражительны, чем обычно;
- повышение температуры до 38°С;
- плохо спят и ухудшается аппетит;
- иногда появляется диарея.
Как помочь ребенку
Стоматолог назвала, чем родители могут помочь ребенку:
- массировать десну охлажденными грызунцами (не замороженными);
- давать ребенку грызть резиновые прорезыватели;
- силиконовые напальчники;
- частое прикладывание к груди;
- если ребенку болит и он очень не спокоен, то можно дать парацетамол (Панадол), ибупрофен (Нурофен). Дозировка соответственно веса ребенка.
Чего нельзя делать
При прорезывании зубов у ребенка родителям важно быть осторожными. Все потому, что это сложный период в жизни ребенка и стоит не навредить ему. В частности, запрещено делать:
- одевать ребенку разные янтарные бусы, браслеты. Это приводит к удушению и травме рта;
- не использовать местные мази/гели для обезболивания на основе лидокаина - развивается дыхательная недостаточность и судороги. На основе бензокаина - поражает эритроциты, что приводит к метгемоглобинемии, тогда снижается способность красных кровяных телец переносить кислород.
Врач отмечает, что такие мази мало времени находятся во рту и ребенок быстро их проглатывает. А последствия могут быть серьезными.
Раньше мы называли повседневные привычки, которые портят зубы детей.
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