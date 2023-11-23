Что действительно находится в красных телефонных будках в Британии: вас точно это удивит

Почти каждый человек с самого детства знает, что такое телефонная будка в Великобритании, но мало кто знает, что она действительно скрывает.

О том, что же находится в красных телефонных будках Великобритании, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Wikipedia и Instagram-страницу блоггера Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Что на самом деле находится в красных телефонных будках в Великобритании

В фильмах и сериалах мы часто видели огромные, загадочные телефонные будки, которые служили героям привычной вещью, ведь там простой телефон. Но для украинцев это всегда была загадочная вещь, и каждому хотелось туда попасть.

В некоторых городах Украины можно увидеть инсталляции в виде красных будок с телефонами, однако пользоваться ими нельзя. Две из таких будок находяться в Харькове, конечно, если они сохранились после обстрелов, ведь одна из них расположена в парке имени Горького.

Первые красные будки на улицах Лондона появились в 1924 году. Их разработал архитектор Джайлс Скотт. Конструкция будки имела марку "К2". В 1936 году был несколько изменен дизайн культовой будки, поэтому конструкция стала называться "К6".

Сейчас в Лондоне и окрестностях расположено около 1700 исторических красных будок, но далеко не все они до сих пор служат телефонными будками.

А вот в ХХ веке они пользовались безумной популярностью, ведь люди не имели возможности звонить по телефону другим способом. Это сейчас, когда у каждого есть мобильный телефон, их функционал уже не востребован.

Что скрывают красные будки в Британии (Фото: Freepik)

Но на самом деле в некоторых будках и сегодня остаются телефоны, по ним можно звонить и рассчитываться за звонок картой.

Однако многие уже потеряли первоначальное назначение. Некоторые используются, как арт-инсталляции, а некоторые вообще являются заброшенными объектами.

Также из известных на весь мир будок делают книжные станции и это очень интересное решение. К тому же в таких "книжных магазинах", постоянно обновляется ассортимент и этому способствуют сами жильцы.