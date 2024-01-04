Что в нашей физиологии отвечает за продуктивность. Вас это удивит

Физиология часто делает нам подсказки, но мы не всегда умеем правильно реагировать на них и не понимаем, о чем говорят нам сигналами тела.

А о том, как действительно физиология влияет на продуктивность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу психологического портала Purport.

Как физиология влияет на продуктивность

Наше тело очень умное и оно всегда сигнализирует нам чего ему не хватает или в избытке. Это могут быть боли, плохой сон, болезни, временные физические пороки и многие другие физические проявления.

На каждое физиологическое проявление, снаружи и внутри нас, следует обращать внимание и пытаться понять, о чем нам говорит наше тело и внутренние органы. Каждое проявление важно, но есть три основных фактора, на которые мы должны обратить свое внимание.

Биоритмы

У нас есть внутренние часы, которые определяют уровень энергии в течение дня. Приспособляя свои рабочие привычки к природному циклу, мы можем оптимизировать ежедневную производительность. Например, чтобы согласовать работу с 90-минутными внутренними циклами, работайте по 90-минутным спринтам с 20-минутными перерывами между ними.

Нейромедиаторы

Когда вы ожидаете чего-нибудь приятного, уровень дофамина повышается, что активирует мотивацию и внимание. Чтобы поддерживать здоровый уровень дофамина, получайте положительное подкрепление, когда вы успешно выполняете задания. Ориентируйтесь на результат, ведь это побуждает к завершению работы.

Стресс

Наш организм имеет систему реагирования на стресс, помогающую работать под давлением, но она не разработана для длительных периодов. Постоянный стресс поддерживает высокий уровень кортизола, что снижает производительность, вызывает расстройства сна, вызывает постоянную усталость и тревогу.

Вы не всегда можете избежать стрессовых ситуаций, но вы можете ежедневно принимать меры по снижению уровня кортизола, отвечающего за негатив.