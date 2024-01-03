Психолог объяснил, почему мы не понимаем своих желаний (видео)

Непонимание собственных желаний довольно часто сопровождает взрослых людей и это несет за собой много проблем и, в основном, касающихся социума.

О том почему же мы не понимаем своих желаний, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Александра Цуркана.

Почему мы не понимаем своих желаний

Каждый в детстве слышал определенные наставления в те моменты, когда он просто не знал, чем заняться, или когда нам запрещали делать то, что хочется и обесценили наши увлечения, желания, интересы и т.д.

Такими фразами, вам внушили, что:

Нужно постоянно быть занятой чем-нибудь полезным . Тогда к вам не пристают, не ругают, и как будто считают хорошей. Проблема в том, что дела никогда не заканчиваются, и любой отдых и передышка начинают трактоваться как лень.

Есть правильные и неправильные дела. Учиться и помогать родителям это правильно, а всевозможные игры, мечты, рисование, вырезание, плетение - пустая трата времени. Так теряется контакт с собой и понимание своих желаний и интересов.

Нельзя расслабляться, нужно всегда быть наготове. Потому что в любой момент могут зайти родители, проконтролировать чем занимаешься, и отругать. Отсюда стресс, напряжение и страх, что сейчас все узнают, что вы недостаточно хороша.

"В результате даже во взрослом возрасте не можете позволить себе поспать днем, спокойно почитать книгу, не ответить на звонок или придумать чем заняться в выходной или вообще по жизни", - отмечает психолог.

Также он добавил, что ваш стресс вызван тревогой "сделать что-то неправильно" и страхом, что окружающие у вас разочаруются и сделают вывод, что вы плохой человек.

Наличие страха и тревоги - это сигнал о какой-то не проработанной детской травме, повторение которой вы боитесь до сих пор.

Страх и тревога - это быстрее всего от чего можно избавиться от терапии. Для этого не нужны годы работы, достаточно найти и разобрать ключевое событие детства, которое вас травмировало (мусорят, бьют, держат в напряжении, обзывают, разочаровываются). Если это сделать, травма исцеляется и перестает влиять на вашу жизнь.