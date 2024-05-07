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Что можно сделать с остатками паски после празднования Пасхи: выбрасывать точно нельзя!

Вторник 07 мая 2024 19:01
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Что можно сделать с остатками паски после празднования Пасхи: выбрасывать точно нельзя! Что можно сделать с остатками паски после Пасхи (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине отпраздновали Пасху и у многих после застолья осталось несколько продуктов, которые могут быстро испортиться. В больших семьях, где принято много готовить на праздник, остаются не только салаты и колбасы, но и главные атрибуты Пасхи - паски и отварные яйца. И если яйца можно пустить на салаты или завтраки и держать определенное время в холодильнике, с паской - так не получится.

Что можно сделать с остатками выпечки после Пасхи, говорит РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: Господинька, Кулинарные советы

Что делать с остатками паски точно нельзя

Согласно народным поверьям, остатки паски, даже если она испортилась или совсем засохла - выбрасывать в мусорное ведро категорически нельзя. И это касается как покупной, так и домашней и освященной в церкви выпечки.

Желательно выпекать столько пасок, сколько вы успеете съесть и подарить своим близким.

Но случаи бывают в жизни разные, поэтому есть советы и на случай форс-мажора.

Если возникла необходимость избавиться от остатков паски, то можно закопать ее в таком месте, где никто не ходит, не ездят машины и не копают огороды.

Еще засохшую паску можно выбросить в воду, но это должна быть чистая река или ручеек. В болото или мутную воду - выбрасывать нельзя.

Можно остатки выпечки сжечь, а пепел закопать в землю в месте, где никто не ходит и не ездит.

Что можно еще сделать с остатками паски

Сделайте сухари

Нарежьте остатки выпечки на квадратные кусочки и выложите противень. Разогрейте духовку на 100 градусов и выключайте. В теплую духовку поставьте противень и оставьте подсыхать. Такие сухарики можно подавать к чаю или использовать в пищу.

Основа для торта

Возьмите остатки паски (около 150 г) и 100 г мягкого сливочного масла. Сделайте из паски крошку - с помощью блендера. Смешайте крошку с маслом и выкладывайте в форму для выпечки - разделите по всей форме.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Отправляем туда основу для торта или пирога на 10-12 минут. Затем ее можно использовать для приготовления чизкейка, пирога с вареньем или кремом.

Сделайте десерт

Кусочки паски положите в глубокую емкость, залейте йогуртом, вареньем или сгущенкой, или приготовьте крем. Затем отправляйте ненадолго в холодильник, чтобы тесто пропиталось влагой. Готовую смесь украсьте ягодами или тертым шоколадом.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить паску, чтобы она не черствела.

А еще рассказывали о том, как долго можно хранить пасхальные яйца, чтобы не отравиться.

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